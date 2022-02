¿Cómo afectan los contaminantes en el aire a nuestra salud?

Salir a “tomar aire fresco” es una de las dinámicas más comunes entre millones de personas para distraerse o pasar el tiempo; sin embargo, el aire que respiras está lleno de elementos contaminantes.

Los elementos contaminantes que se pueden respirar en el aire son humo de camiones y fábricas, heces fecales, óxidos y metales, humo de cigarro, así como nanopartículas de plástico.

Un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Washington descubrió que las nanopartículas de plástico tienden a moverse a través de agua dulce o en plantas de tratamiento de aguas residuales.

“Estamos bebiendo varios gramos de plástico cada mes. Eso es preocupante porque no sabes cuál será el impacto de este hecho dentro de veinte años”, declara Indranil Chowdhury, profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de WSU, y autor principal de la investigación Aggregation and stability of nanoscale plastics in aquatic environment que se ha publicado en la revista Water Research.

Estas nanopartículas se generan de la erosión de basura plástica que puede tardar hasta mil años en descomponerse.

Los espacios cerrados no se quedan atrás, pues también permanecen en el aire elementos como restos de cabello humano y de las mascotas, además de moho y de hongos.

Dentro de tu hogar u otros domicilios cerrados puedes aspirar ácaros y restos de cadáveres de insectos, así como piel muerta de las personas a tu alrededor.

Respirar partículas de plástico causa problemas a la salud

Karina Cabal, médico internista, se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría para hablar de las consecuencias de respirar nanopartículas.

Las nanopartículas son realmente muy peligrosas por su capacidad de penetración pulmonar. Pueden llegar a las zonas más profundas del pulmón y de ahí migrar a la sangre

Dañan no solo a los pulmones, sino a otros órganos y a otros tejidos. Es muy importante recordar que no solo respiramos nanopartículas, sino también heces fecales de humano, heces fecales de animales, polvo, basura en descomposición, células muertas y muchos otros aerosoles en el ambiente

“Esto puede provocarnos diferentes enfermedades como asma, reacciones alérgicas, rinitis o enfermedades cardiovasculares como el cáncer”, concluyó a VLA.

