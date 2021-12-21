Ricardo Casares contó sobre cobertura de muerte de Vicente Fernández.
Ricardo viajó al rancho ‘Los tres potrillos’ y estuvo en cada paso de la familia Fernández tras el sensible fallecimiento de Vicente Fernández.
La muerte de Vicente Fernández reflejó lo mucho que su público lo quería, pues la gente abarrotó la Arena que lleva su nombre para poder estar con su familia y rendirle homenaje. Ricardo también nos habló del emotivo momento que se vivió cuando Alejandro cantó para su mamá, ‘Doña Cuquita’.