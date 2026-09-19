“Dios YA te castigó con la cara que te dio": Kunno lanza un FILOSO comentario a esta Granjera en La Granja VIP (VIDEO)
El creador de contenido no se guardó respecto a lo que opina de esta Granjera.
Durante la cena en La Granja VIP, La Bebeshita bromeó lanzándole un trozo de comida a Kunno. Fiel a su estilo ácido, el influencer reaccionó entre risas asegurando que no le aventaba una silla porque “Dios ya la había castigado con la cara que le dio”, desatando las risas de algunos de sus compañeros en la mesa.