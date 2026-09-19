¡Nunca había comido un chile en nogada! Granjera sorprende con su confesión en La Granja VIP; esta es la razón (VIDEO)
Esta Granjera dejó a más de uno sin palabras al contar su historia.
Durante una charla en la cena de esta noche de La Granja VIP, María Karunna sorprendió a Niurka al confesar que jamás había probado un chile en nogada. La cantante explicó que creció con una madre vegetariana y evitó la carne roja casi toda su vida, comenzando a consumirla apenas hace un año, razón por la cual no había comido este platillo.