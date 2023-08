Los mejores cortes de cabello antiedad para disimular las canas en mujeres mayores de 40 años

Los expertos aseguran que el pelo es una parte esencial de nuestra apariencia y puede desempeñar un papel crucial en cómo nos percibimos a nosotras mismas y cómo nos ven los demás. Tal vez no sepas que existen ciertos looks que ayudan a disimular las canas, rejuvenecer el rostro y dar un aspecto mucho más moderno. Por eso aquí te presento los mejores cortes de cabello antiedad que tienes que probar para lucir mucho más joven a los 40.

Antes que nada, los cortes de cabello antiedad son aquellos que juegan con la textura del pelo para darle cierto efecto al look. De acuerdo con el portal Marie Claire, estos cortes de cabello se distinguen por favorecer al rostro, no requieren de mucho mantenimiento y ayudan a disimular las canas de forma natural. Lo que se busca con estos looks es crear movimiento y volumen para darle un aspecto mucho más jovial al rostro y disimular los cabellos canos.

Así pues, si te encuentras en busca de un nuevo look, estos cortes de cabello antiedad son para ti, pues te ayudarán a lucir más joven sin importar la edad que tengas.