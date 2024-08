El colapso emocional de Cristian Salguero que sacudió a La Academia 2024

Cristian Salguero , uno de los académicos que ha sobresalido en La Academia 2024, por haber demostrado ser una figura fuerte, independiente y comprometida con el aprendizaje y la evolución constante de su voz. Sin embargo, incluso los más resilientes enfrentan días difíciles, y Cristian fue un claro ejemplo de ello durante los ensayos para el Séptimo Concierto del domingo, pues durante la práctica de su canción, el joven guatemalteco experimentó una crisis de ansiedad que lo llevó a estallar en llanto, sorprendiendo a sus compañeros y al equipo de producción.

A pesar de la intensa emoción que lo embargaba, Cristian no dejó de interpretar su canción en ningún momento. Sus compañeros, preocupados y solidarios, lo rodearon con palabras de ánimo, evitando que el académico se rindiera o se dejara vencer por la situación. En medio de su crisis, Cristian expresó su desconcierto, señalando que se sentía mal desde que despertó, aunque no entendía exactamente la causa. Aclaró que siempre ha sido fiel a sus ideales y que no suele mentirse a sí mismo, pero que en esta ocasión no lograba identificar qué era lo que lo perturbaba tanto.

¡No somos superhéroes, somos seres humanos!

Fue entonces cuando su profesor, Cristian David, intervino para hablar con él y ofrecerle un consejo valioso. El maestro le recordó que los artistas no son superhéroes y que es completamente válido tener días malos, en los que la mente se encuentra en blanco y no se puede dar el máximo potencial.

Gracias al apoyo de su profesor y compañeros, Cristian logró estabilizarse emocionalmente y continuar con su día. Al final, comprendió que no hay nada de malo en caer o tener un mal día, y que lo importante es levantarse y seguir adelante, más fuerte que nunca.