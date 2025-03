Crista Montes expone detalles de la presunta agresión que sufrió por parte de sus hijas

Adrián Marcelo y Crista Montes han soltado una bomba. Durante la tarde del domingo 23 de marzo de 2025, el regiomontano publicó la tan esperada entrevista con la mamá de Gala Montes , la cual se hizo viral en cuestión de horas. Y es que, en dicha platica se revelaron temas realmente llenos de controversia, uno de ellos, la agresión que recibió la señora Montes por parte de sus hijas.

Crista Montes expone detalles de la agresión que sufrió por parte de sus hijas

Fue a través del canal de YouTube de Adrián Marcelo que salió a la luz la entrevista con Crista Montes, en la cual se habló un poco de todo. Pero lo que llamó mucho la atención y causó impacto fue que Crista expuso los detalles de la agresión que recibió por parte de Gala y y su hermana.

¡La alejó de los hombres! Víctor sacó a su hija de la escuela por precoz [VIDEO] Víctor revela que tuvo que sacar a Dulce de la escuela porque empezó desde muy pequeña con temas de sexualidad; asegura que él se ha hecho responsable de ella.

Uno de lo momentos de la entrevista que más generó polémica fue cuando Crista reveló que Gala Montes la había agredido por decirle que comiéramos cereal: “Y no había otra cosa más que cereal y le dije ‘pues come cereal, pues hay cereal’. Entonces, tengo el plato, se para en frente de mi, muy retadora y tengo el plato así y llega y ‘boom’. Y me retaba no nada más en eso, me humillaba. Haz de cuenta que vivió una historia de maléfica”, contó.

Te puede interesar: ¿Cuánto le pagó Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes por la entrevista?

Minutos después de la entrevista, Crista reveló que su hija era muy controladora: “Haz de cuenta que me decía, ‘¿donde están los 10 pesos?’, ‘pues se los di al ‘viene viene’, ‘eso lo vas a poner tú de tu bolsa’, o sea a ese grado, a ese grado”.

Cansada de las humillaciones por parte de su hija, Crista decidió ponerle un alto a Gala cuando la intérprete de “Tacara” le aventó el plato de cereal: “Dije ‘hasta aquí’. Y entonces me paro y le voy a dar una cachetada. Ella dice que un puñetazo, no es lo mismo un puñetazo a cachetada (…) Sí, me paré y dije ‘hasta aquí llegaste’, claro que se la di”, reveló.

Crista Montes confiesa que Gala la corrió de la casa

Tras el correctivo, Crista confesó que su hija mayor se puso de acuerdo con su hermana (‘Beba’ Montes) y entre las dos la agredieron: “Fue y se puedo de acuerdo con la hermana, y la hermana llega y me detiene para que la otra me de… ¿Es muy diferente a lo que ella contó verdad? (...) Y luego de ahí, porque se ve perfectamente que se ponen de acuerdo, llega Gala y me dice, ‘te vas de mi casa’, le dije, ‘no me voy’, pues me paró de la silla y me sacó y Cris (Beba) viendo afuera cómo me saca”, evidenció.