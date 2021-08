¿Qué piensa Cristina Eustace sobre la liberación de su ex, Esteban Loaiza?

Cristina Eustace se comunicó al foro de Venga la Alegría para hablar de la reciente liberación de Esteban Loaiza, quien estuvo preso tres años en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

La cantante mexicana confesó que no guarda resentimientos con el jugador de béisbol y papá de su hijo Andrés.

“Yo no tengo nada en contra de él, todo lo contrario, esto es el mejor regalo que me han dado, entonces, de mi lado no tengo ningún problema con él”, expresó para este programa.

La mexicana compartió que se mantendría alejada de los supuestos nexos ilícitos y toda la polémica que envuelve a Esteban Loaiza.

“Entre más esté apartada de todo esto, mejor para mí, también por la seguridad mía y de mi hijo. Se escuchan rumores y cosas que yo la verdad no quiero saber”, subrayó.

¿Cristina Eustace busca manutención para su hijo Andrés?

Cristina Eustace trascendió para las cámaras de Venga la Alegría, que es una mujer independiente y no necesita exigir manutención a Esteban Loaiza.

“Para nada, gracias a Dios que me va muy bien, no necesitamos nada. Si en algún momento, él no tuvo esa responsabilidad cuando eran 170 dólares al mes, ahorita menos”, expresó.

Además, la mujer expresó que no descarta crear una buena relación familiar con los miembros de la familia Loaiza.

“La familia Loaiza siempre va a tener las puertas abiertas. Mi hijo no sabe nada, pero estaría feliz de saludarlos y quererlos”, concluyó.

En otros temas, la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos informó que Esteban cumplió su sentencia de tres años, la cual se fijó el pasado 8 de marzo de 2019.

Otro funcionario de la Fiscalía Federal de Justicia del Distrito Sur de California, también rompió el silencio para el diario Daily Mail, confirmando que Loaiza sería deportado a México.

