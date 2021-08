Sara Maldonado presume su ‘nuevo’ cuerpo tras cirugías estéticas.

Sara Maldonado presumió radiante figura a través de Instagram, ya que salió con éxito de su reciente cirugía de reducción de senos. Fue a principios de julio, cuando la veracruzana anunció el mencionado tratamiento estético para lucir mucho más natural.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos (…) Por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos”, expresó la actriz a través de un mensaje en sus redes sociales.

En su momento, Sara Maldonado se sinceró con sus 463 mil seguidores y confesó su interés por removerse los implantes de senos para lucir una apariencia sin filtros.

La decisión de la artista fue bien recibida por los fanáticos, quienes aplaudieron su valentía por mostrar un cuerpo real e inspirar a millones de mujeres a aceptar su figura.

Sara Maldonado muestra su cuerpo después de la cirugía

Fue el pasado 7 de agosto, cuando Sara Maldonado publicó su primera foto tras salir de la cirugía de reducción de senos. La mexicana tomó Instagram para mostrar su cuerpo enfundado en un traje de baño negro.

Sentada en una silla y con una gran sonrisa, Sara dejó claro el éxito de su operación y su felicidad por remover los implantes.

“Una foto que no necesita descripción”, “Ojalá que puedas hacer un live para saber cómo estás”, “Encantadora” y “Qué linda”, fueron algunos comentarios por parte de los cibernautas en Instagram.

La querida actriz mostró algunos moretones tras la cirugía, además confesó que se sometió a un tratamiento postoperatorio para moldear su silueta.

“Bueno, llegó el momento de compartirles el primer video a nueve días de la cirugía… Estoy aquí en mi tercer masaje, estoy emocionada”, expresó la artista en una serie de clips donde se le ve en el hospital.

