Muy molesta, Curvy Zelma reacciona a los comentarios hacia su cuerpo.

Curvy Zelma siempre ha tenido problemas con haters que arremeten contra su cuerpo, ¡y esta vez no se quedó callada! Te contamos.

La seguridad de Curvy Zelma muchas la quisieran, ¡y es que es bella por dentro y por fuera! Pero hay muchas personas que no piensan lo mismo, ¡y esta vez la influencer ni se quedó callada y les contestó! Te contamos...

Curvy Zelma reacciona a los comentarios sobre su cuerpo.

Si hay alguien carismática en el medio actualmente, es nuestra querida Curvy Zelma, y es que canta, actúa, baila, ¡y sin duda es un gran ejemplo para las chicas curvy! Pues es segura, se ama, valora, ¡y no se deja caer por los malos comentarios!

Como figura pública, está expuesta a todo tipo de críticas ¡y las acepta y respeta todas! Pero llegó a su límite y de manera educada y cordial, como es ella, contestó a toda aquella gente que dice tener “asco” de su cuerpo...

“Aquellas personas que crítican el cuerpo de alguien más, en vez de estarnos criticando, preocúpense por ustedes... Mi cuerpo no es domincio popular, no es para tu interés, no es para tu valoración, ni mucho menos para tu aceptación, mi cuerpo es mi cuerpo... Si a ti no te gusta, no lo veas... Respeta a las personas, tú atacarás de manera fácil, pero habemos gente que sufrimos muchos por eso... Entonces piensa antes de hablar”. Dijo Curvy.

Además, subió una fotografía luciendo un bikini azul en su cuenta de Instagram, ¡y mandó un mensaje poderoso! "¡Para esas personas que les da tanto asco mi cuerpo o mi grasa les informo que ese es problema suyo! Que no entiendo ni sé quién les hizo tanto daño, pero mi cuerpo no es de dominio popular es mío y yo soy un ser maravilloso, ser una mujer grandota no me hace menos valiosa, ¡ni menos bella! Ya que mi belleza no radica en eso, mi belleza es mucho más profunda. Dejen de opinar de los cuerpos ajenos, dejen de traumar a la gente y paren con su gordofobia”. Remató Curvy Zelma.

