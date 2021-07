Critican a Arturo Carmona por el amor que desborda hacía su hija.

El ex de Alicia Villareal respondió a quienes no ven con buenos ojos el amor que le profesa a su pequeña Melenie Carmona en redes sociales.

El pasado fin de semana, el conductor Arturo Carmona festejó su cumpleaños 45 en una fiesta que le organizó su hija Mel Villarreal.

Durante el evento hubo música en vivo, por lo que la hija del festejado y Alicia Villarreal no dudó en dar a conocer el talento que tiene y le dedicó algunas canciones a su papá, quien agradeció el gesto con un beso y abrazo.

Por medio de las redes sociales, Arturo Carmona compartió una serie de fotografías con su hija en el festejo: “No encuentro palabras para expresarles cómo me llena de amor y de orgullo su presencia, el verla tan solo caminar en esta vida, donde mi mayor satisfacción es verla realizada alcanzando sus sueños, haciendo lo que elija y más amé en su vida, que Dios me dé vida suficiente y salud para seguir acompañando en este camino de su mano. TE AMO MI NIÑA HERMOSA”.

“Arrancando la semana de la mejor manera, motivado y muy contento!!!”, escribió Carmona en una publicación que resultó ser muy polémica, pues algunas personas comentaron que les parecía inapropiado las muestras de cariño entre padre e hija.

“Como que se ve mal tanto beso y abrazo entre papá e hija, se pasan, todo tiene un límite, no es una relación sexual”, “También a mí, no sé, me parece obsesionado con la hija nada más de ella es su contenido, ya aburre y saca de onda”, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor.

Visiblemente molesto, el también conductor le respondió a quienes criticaron la forma en que se lleva con su hija: “Qué comentarios tan estúpidos, no tienen que responder a algo por responder, eh!, no se sientan obligados”.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la relación padre e hija y festejaron las muestras de cariño entre ambos: “Esos que comentan burradas es porque nunca recibieron amor de parte de sus padres. Por eso les parece extraño. Que tristes sus vidas”, "¡Qué bonita relación de padre e hija! Sería súper que los papás demostraran así el amor por sus hijos. Felicidades por ambos”, “Yo pienso que el amor de un padre le demuestra a una hija con besos y abrazos no tiene nada de malo, al contrario, es lo más bello y puro que existe . Arturo eres un gran papá y muy guapo”.

