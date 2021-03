Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melenie, denuncia que fue abusada; sus padres han tomado acciones legales.

La joven usó sus redes sociales para contar el abuso que sufrió cinco años atrás de parte de un familiar al que veía como su hermano.

El Día de la Mujer, Melenie Carmona Villarreal hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, denunció a través de sus redes sociales que fue abusada por un familiar a quien creía su hermano mayor por haber crecido juntos.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto… me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato que tú tenías llave y que me fuera a dormir…”, así empezó la denuncia la joven.

Melenie recordó que aquel día se sentía muy cansada, razón por la que se quedó dormida muy rápido, sin embargo, un golpe en su puerta la despertó: “Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pende** decisión de dejarte pasar”.

TE PUEDE INTERESAR: la polémica respuesta de Vicente Fernández tras la acusación de acoso de una fan.

La hija de Alicia Villarreal nunca imaginó que aquel día fuera abusada: “Lo único que recuerdo es tu mano dentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tú nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más, cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”, escribió.

En su relato también manifiesta que después de dos horas de llorar llamó a sus padres para contarles lo que había pasado: “Me hiciste sentir como si fuer mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de chig**quedito todas las navidades porque hasta la fecha mi abuela no sabe…”

La respuesta que recibió la también modelo fue: “Qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué va a pensar la familia, qué mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé”.

Tras la revelación de Melenie, su padre reaccionó inmediatamente al enterarse de lo que pasó hace cinco años: “Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto, me duele en el alma (que) no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo (hiciste) hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y (muy) valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así. Sé que lo compartes para dejar un mensaje, el de que ninguna más se quede callada, nunca más mi niña NUNCA MÁS. Te veo en un rato más, aquí estoy, TE AMO.

TE INVITAMOS A LEER: La youtuber Nath Campos, reveló que sufrió abuso sexual por parte de “Rix”, otro compañero de YouTube. Te contamos los detalles.

Horas más tarde el mismo actor compartió a través de sus redes sociales un comunicado en el que dejó en claro que emprenderá acciones legales contra quien violentó a su hija.

“Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima hemos tomado la decisión de hacer, por única ocasión, este comunicado. El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas sus muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer, en consecuencia, hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes. Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo, el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación”, se puede leer en el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Natasha Dupeyrón rompió el silencio, confesó haber sido víctima de abuso sexual. Te contamos los detalles de sus declaraciones.