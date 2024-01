Critican a Carlos Villagrán por video donde aparece bailando vestido de Kiko

Carlos Villagrán, también conocido en el mundo del espectáculo como ‘Kiko’, sigue más vigente que nunca a sus 80 años de edad, pues sigue dando shows en los que interpreta a aquel entrañable personaje de la ‘Vecindad del Chavo’'.

En las últimas horas se difundió en redes sociales el video de una de las presentaciones que Carlos Villagrán ofreció en Honduras, donde sacó los pasos prohibidos; sin embargo, esto le valió una serie de críticas por parte de los internautas, quienes le piden que ya se retire.

En el video aparece el actor y comediante caracterizado de su emblemático personaje, ‘Kiko’, con su traje de marinerito, calcetas largas y su tradicional gorro, bailando frente al público presente, demostrando que a sus 80 años todavía tiene mucha agilidad.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? El video desató infinidad de opiniones divididas en redes sociales, donde los internautas criticaron al comediante mexicano por seguir dando presentaciones, a pesar de su avanzada edad, pues consideran que ya es tiempo de que jubile a su personaje.

Sin embargo, hubo otro sector de personas que mostraron su apoyo a Carlos Villagrán y otros más que especularon sobre su situación económica, asegurando que es importante ahorrar dinero para la vejez.

“O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para volverte Carlos Villagrán”, “Me iba a ir con las cariñosas, pero mejor le meto al Afore”, “Muchos llegamos a esa edad y ni siquiera vamos a poder hacer los pasos de Kiko”, “He escuchado mucho eso de que nunca salió de su personaje, pero él tiene suficiente dinero para ya no trabajar”, “A Mick Jagger la aplauden y a Kiko le tiran basura. Pues si a eso se dedicaron toda la vida, es enorme que lo sigan haciendo con gusto hasta donde puedan”, “Qué chin… llegar a los 80 años con esa motivación”, “Qué padre tener la vitalidad y ganas de estar activo como Carlos”, “La neta yo creo que es admirable la vitalidad que tiene y el amor con el que hace su show”.

¿Cómo está Carlos Villagrán?

Carlos Villagrán se ve mejor que nunca, cabe mencionar que hace poco la hija del actor, Vanesa Villagrán, reveló cómo ha sido su lucha contra el cáncer: “Se me está cayendo el cabello exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante (…) Sean más amables con sus familiares, amigas, esposas… y si no tienen nada que aportar, es mejor quedarse callados”.