Florinda Meza revela si demandará a Shakira por supuesto plagio a Chespirito.

Te Felicito es uno de los temas más escuchados de este año, pues conjunta las voces de Shakira y Rauw Alejandro con una coreografía que se ha vuelto viral en TikTok.

Es bien sabido que el distintivo de Shakira es su movimiento de caderas al ritmo de temas como Suerte y Ojos Así, aunque en pleno 2022 reinventó sus pasos de baile con el tema Te Felicito.

En el video musical se puede apreciar a Shakira realizar una coreografía con movimientos lentos y pausados, lo que ha desatado memes y comparaciones con La Garrotera del famoso personaje El Chavo del 8.

Por si fuera poco, usuarios de las redes sociales han insinuado que la colombiana podría ser demandada por plagio, pues supuestamente copió uno de los “pasos” más característicos de Chespirito.

¿Shakira será demanda por supuesto plagio a Chespirito?

A tráves de su cuenta de Twitter, Florinda Meza desmintió que demandará a Shakira por supuestamente haber copiado La Garrotera de Chespirito. La actriz confesó que se trataba de una noticia falsa sin fundamentos.

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, escribió en sus redes sociales.

Te Felicito cuenta con 306 millones de reproducciones en YouTube desde su estreno el pasado 21 de abril de 2022. Pese a todo, Florinda Meza deja claro que no tienen ningún tipo de rivalidad con Shakira.

“Aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió.

