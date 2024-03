Critican a Madonna por pedirle a fan en silla de ruedas ponerse de pie

El jueves pasado, Madonna se presentó en Inglewood como parte de su ‘The Celebration Tour', y lo que se pintaba como un éxito más, terminó siendo de sus shows más criticados, pues mientras todo el público se encontraba de pie, había una asistente que se mantuvo sentada y no pasó desapercibida para ‘La Reina del Pop', quien se tomó el tiempo para preguntarle por el micrófono mientras la señalaba, por qué no estaba parada como el resto de su público.

Por allá, ¿qué haces sentada, por qué no estás de pie?

Mientras hablaba, Madonna fue acercándose a la orilla del escenario para ver mejor a la chica y hasta ese momento fue cuando se dio cuenta que la asistente no se paraba por estar en silla de ruedas. Al notar su equivocación, inmediatamente la intérprete de ‘Material Girl’ se disculpó e intentó arreglar su comentario previo.

Oh... ok, políticamente incorrecto. Perdón por eso; me alegro de que estés aquí

Madonna continuó su show sin volver a comentar nada al público.

Aunque Madonna se disculpó de inmediato por su error, el comentario no pasó desapercibido por los internautas que no tardaron en criticar a la cantante tras ver el video que se volvió viral.

¿Cuándo se presenta Madonna en México?

Muchos la han tachado de grosera y con un pésimo comportamiento hacia quien paga por irla a ver cantar, y específicamente en México, han comentado sus fans que esperan no encontrarse con ningún comentario de la cantante de ese tipo en los días que se presente en tierras aztecas, pues Madonna tiene fechas agendadas en la Ciudad de México para el próximo 20, 21, 23, 24 y 26 de abril.