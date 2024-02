Piqué hace grosería a México y lo cancelan de esta manera

Gerard Piqué, exnovio de Shakira, se encuentra en México tras el arranque de la King’s League Americas; sin embargo, el español ha sido el centro de atención y recientemente ha vuelto a dar de qué hablar por su aparente desprecio a los dulces mexicanos.

Durante su estancia en México, se viralizó un video en donde se le ve probando dulces mexicanos, no obstante, su reacción desató la polémica entre los internautas, ya que al parecer no le gustaron en lo absoluto, sus gestos hablaron por sí solos.

¿Piqué despreció los dulces mexicanos? En un clip se ve a Gerard Piqué calificando varios dulces mexicanos, incluyendo algunos de tamarindo y el tradicional mazapán. Pero sus evaluaciones no fueron del agrado de muchos internautas, motivo por el cual lo tundieron en redes.

Los gestos de Gerard Piqué hacia los dulces mexicanos no fueron precisamente de agrado, sino todo lo contrario. El único dulce que recibió una calificación alta fue el mazapán, caso contrario a los de tamarindo acidito.

Es bien sabido que los europeos no consumen tanto picante, por ello su paladar no está acostumbrado a este tipo de sabores, pero eso de poco les importó a los internautas quienes señalaron que no querían a Piqué en México.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como mencionamos anteriormente, los internautas no tomaron nada bien la reacción de Gerard Piqué a los dulces mexicanos, principalmente a los picosos y aciditos, incluso lo calificaron como “persona no grata” en el país.

“Si no le agarró sabor a la Shaki menos a los dulces mexicanos, tiene paladar corriente el tío”; “Ni aguanta nada, ¿le puso 8 al mazapán, neta? ¡Sáquese ni quién lo quiera!”, “Qué bueno que Shaki se libró de él”, “Pésima actitud, le pongo cero”, “Persona no grata en México”, “Yo no sé por qué le dan foco a este tipo después de que habló pestes de los latinos”, “No te queremos en México, bye”, “El Piqué se lleva un cero por payaso”, “Este tipo siempre fue un engreído”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Piqué de los latinos?

En 2023 Piqué concedió una entrevista después de su ruptura con Shakira, aquella ocasión declaró que “mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”. Sus palabras fueron tomadas en su momento como una ofensa, es por eso que el exfutbolista español cayó de la gracia de muchos latinos.

