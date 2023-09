Así fue la reacción de Piqué al nuevo tema de Shakira

Shakira y Gerard Piqué siguen siendo tema de conversación a poco más de un año de su repentina separación, mucho de esto ha sido gracias a las tiraderas que la barranquillera ha lanzado contra su expareja.

Recientemente Shakira lanzó “El Jefe”, tema con el que incursionó en el regional mexicano y lo hizo de la mano de Fuerza Regida, una de las agrupaciones más exitosas del género de los últimos tiempos junto con Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma, entre otros.

¿Cómo le ha ido a “El Jefe”? “El Jefe” ya se ubica en los primeros lugares en las plataformas digitales, mientras que en YouTube acumula más de 4 millones de vistas; sin embargo, este tema también ha generado controversia y algunas críticas.

¿De qué trata “El Jefe”?

“El Jefe” es una crítica a la discriminación laboral; sin embargo, llamó la atención que habla sobre la historia de Lili Melgar, la niñera de sus hijos Milan y Sasha, quien aparentemente le ayudó a descubrir la infidelidad del exfutbolista del FC Barcelona, quien ha sido mencionado de forma indirecta en el tema.

En una de las estrofas Shakira dice: “Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura/ Te matas de Sol a Sol y no tienes ni una escritura/ Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura/ Pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura”.

Llama la atención que mientras la colombiana canta esta estrofa, Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida que interpreta a la clase trabajadora en el videoclip, intenta taparle la boca para que no lo diga, aunque no lo logra.

¿Cómo reaccionó Gerard Piqué?

A través de su nuevo canal de WhatsApp, Gerard Piqué publicó que nadie va a poder con él, esto tras el estreno de “El Jefe” de Shakira y Fuerza Regida. Además, el exfutbolista compartió con sus seguidores que tenía un nivel mental bastante fuerte y lo comparó con el de un toro.

“A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo”, escribió el exjugador del FC Barcelona y la Selección de España. Posteriormente, Piqué lanzó otro mensaje acompañado de una imagen en la que aparecen dos amigos suyos aparentemente, viendo el nuevo video de la colombiana.