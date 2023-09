Critican a Shakira en redes por canción de corrido tumbado con Fuerza Regida

Ahora que los corridos tumbados están de moda nadie quiere quedarse fuera de este género musical, el claro ejemplo de esto es Shakira, quien próximamente lanzará el tema titulado “El Jefe”, en el cual colabora con la agrupación de regional mexicano Fuerza Regida.

La música mexicana está teniendo un gran auge a nivel mundial gracias a los corridos tumbados, esos que han resonado en diversas partes del mundo gracias a artistas como Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida, entre muchos otros.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

Shakira decidió incursionar en el regional mexicano y los corridos tumbados, por lo que lo hizo al lado de Fuerza Regida, agrupación con la que lanzará el próximo 20 de septiembre el “El Jefe”, tema que ha generado opiniones divididas.

¿Qué dice “El Jefe”? Después de las tiraderas que lanzó contra Gerard Piqué mucho se especulaba con que “El Jefe” podría ser una más, pero tal parece que las indirectas contra el jugador del FC Barcelona han llegado a su fin después de “TQG”, sencillo que lanzara en colaboración con Karol G.

“En un pueblo tranquilo, bajo el sol abrazador/ Un hombre camina, con su sombrero de valor/ Nacido en la calle, luchando por salir/ En su corazón, un sueño que no puede huir”.

“Las calles polvorientas, su historia cuenta aquí/ Un jefe en potencia, con visión para vivir/ Tantos obstáculos, pero no se rendirá/ Su destino es grande, no lo detendrá”.

“Las noches son largas, las estrellas brillan en el cielo/ Él sueña con un mundo donde reine el anhelo/ Las cartas están echadas, el juego va a comenzar/ No importa el camino, él está dispuesto a apostar”.

“Tú soñando con irte del barrio/ Tienes todo pa’ ser millonario/ Gustos caros, la mentalidad/ Solo te falta el salario”.

“En la cantina, al final de la avenida/ Se reúnen amigos, su pandilla preferida/ Con tequila y risas, la vida se va/ Pero en sus ojos, hay una meta que alcanzar”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como mencionamos anteriormente, la colaboración entre Shakira y Fuerza Regida no ha tenido la aceptación que esperábamos y ha generado opiniones divididas en redes sociales. Muchos internautas criticaron a la barranquillera y aseguraron que este no era su estilo.

“Cochinero de música, Shakira please despierta y regresa a tu primer disco y segundo, eran mejores canciones”, “Bastante fea la canción por cierto”, “Todavía no se le quita lo ardida, vuelve a tu buena música”, “¡Ya supéralo y siga facturando con su estilo por fa!”, “Esto sí que fue de mal gusto”, “Hay cosas que no mi Shaki… En fin, es cuestión de gustos”, “Según muy triunfadora y todo, pero no sabe perder, ya suéltalo y vuelve a tu música de amor”, “Quiso copiar la música norteña, pero nada que ver, que se quede en su género de música lo hace muy bien”, fueron algunos comentarios.