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FOTOS | ¿Por qué dice Piqué que a nivel mental está hecho un toro?

El español reaccionó al lapidante discurso de Shakira y se volvió viral. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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