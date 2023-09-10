¿Cruda por varios días? Aquí te explicamos por qué y cómo aliviarla

La cruda, también conocida como resaca, ese temido malestar que invade nuestras vidas después de una noche de excesos con amigos, parece haber sido inventada por el mismo diablo decidido a castigarnos por divertirnos.

Pero, ¿qué es realmente la cruda y por qué a veces parece durar una eternidad? En esta ocasión, desentrañaremos este misterio y te daremos algunas pautas para regresar la vida. ¡Toma nota!

¿Por qué sentimos las cruda?

Primero que todo, ¿quién inventó la cruda? Esta sensación desagradable que ocurre después de consumir alcohol se debe al proceso de metabolización de estas bebidas en nuestro cuerpo.

El alcohol debe descomponerse en acetaldehído, un compuesto químico. La cruda es un subproducto de este proceso y es responsable de ese malestar generalizado que muchos conocemos: debilidad, taquicardia, náusea, dolor de estómago, mareos y mucho más.

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¿Por qué (a veces) las crudas duran mucho tiempo?

Ahora bien, ¿por qué algunas crudas parecen prolongarse durante días? Hay varias razones. En primer lugar, la predisposición genética juega un papel importante. Algunas personas simplemente tienen una menor tolerancia al alcohol debido a factores hereditarios.

El exceso de alcohol, por supuesto, es otra causa común de crudas prolongadas. Cuanto más bebas, más trabajo tendrá tu cuerpo para metabolizar el alcohol y eliminar sus efectos tóxicos.

La edad también desempeña un papel en la duración de una cruda. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente en la metabolización del alcohol, lo que significa que es más probable que experimentemos crudas más largas y desagradables.

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¿Cómo curar la cruda?

Entonces, ¿cómo puedes combatir una cruda y poner fin a esos días de sufrimiento? Aquí tienes algunos consejos:



Bebe con moderación : La mejor manera de evitar una cruda es no beber en exceso en primer lugar.

: La mejor manera de evitar una cruda es no beber en exceso en primer lugar. Mantente hidratado : Beber agua entre tragos y antes de irte a la cama puede ayudar a reducir los efectos negativos del alcohol.

: Beber agua entre tragos y antes de irte a la cama puede ayudar a reducir los efectos negativos del alcohol. Evita combinar diferentes tipos de alcohol en una sola noche : Esto puede aumentar la gravedad de tu cruda.

: Esto puede aumentar la gravedad de tu cruda. Toma mucha agua antes de irte a la cama: La hidratación es clave para reducir los síntomas de la cruda.

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