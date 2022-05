Cruz Martínez habla de su relación con Arturo Carmona.

Cruz Martínez nos visitó en el foro de Ventaneando. ¿Qué nos dijo?

Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, estuvo presente en el foro de Ventaneando donde aprovechó para hablar sobre los proyectos de Kumbia Kings; sin embargo, algo que llamó la atención, fue su sociedad con Arturo Carmona, quien fuera esposo ‘La güerita consentida” y con quien procreó a Melanie.

Contrario a lo que muchos pensarían, la relación que mantiene el exesposo de Alicia Villareal con la actual pareja de la cantante es bastante cordial, prueba de ello son los negocios que mantienen, principalmente el relanzamiento de Kumbia Kings, agrupación que se presentará el próximo 14 de mayo en la Arena Ciudad de México.

Hace un par de meses, el actor y exfubolista señaló que tenía buena relación con su exesposa y con Cruz Martínez, con quien tiene una sociedad. Esta información fue confirmada por el actual esposo de ‘Licha’ frente a las cámaras de Ventaneando.

Arturo Carmona y su sociedad con Cruz Martínez

Cuando le preguntaron sobre la sociedad con el exesposo de Alicia Villareal, Martínez señaló que “fue algo muy natural”, aunque mucha gente no lo ve como algo normal; sin embargo, aseveró que existe un respeto y los dos tienen la misma meta, tener armonía.

Te puede interesar: Kumbia Kings conquista al público en su regreso a los escenarios.

Sobre cómo se dio esta relación laboral entre ambos, aseguró que “tenía otros clientes o empresarios que me estaban ofreciendo la Arena, pero en este negocio hay mucha política, no, y mucho hay que confiar en los tratos, verdad. Y pues un día, después que hicimos un evento ahí en la Macroplaza (…), él me marcó para comentarme que estaba interesada la Arena en hacer un evento directo conmigo”.

“Fue natural, fuimos a comer y le comenté un poco de las ideas que yo tenía con lo del libro, la película que está basada sobre el libro, quería ya empezar a filmar escenas de los conciertos. Y pues, él también comentó que igual puede ser un musical de la vida de Kumbia Kings, ahí se fue creando. La verdad tengo mucha confianza, buen tipo, cuando hay respeto y hay amor todo es posible”, aclaró.

Sobre si ha tenido alguna discusión con la expareja de su esposa, Cruz Martínez dijo que no y que las cosas entre los dos han sido muy naturales, ya que cada uno se encarga de lo suyo, lo cual ha creado una buena mancuerna.

Por último, reveló que escribió un libro en 2020, titulado “Detrás de la corona” donde habla de la trayectoria de Kumbia Kings y que sirve como inspiración para los jóvenes a ser músicos, cantantes, productores, bailarines.