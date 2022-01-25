Kumbia Kings conquista al público en su regreso a los escenarios.

Bien dicen que a pesar de la adversidad, el show debe de continuar y así lo demostró Cruz Martínez, quien recientemente sufrió la pérdida de su hermano Danny y aun así, reapareció en el escenario de la Arena Monterrey este fin de semana junto con los Kumbia Kings, tal como se había anunciado.

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Antes del show, el músico atendió en exclusiva a nuestras cámaras.

Emocionalmente fue un momento difícil, porque tuve de cuatro a seis meses con mi hermano, que en paz descanse. Hoy cumple unas semanas de que se nos fue, verdad. Nuestro trabajo es dar emoción y pues cómo puedes dar emoción si tus emociones están a nada, pero logramos, escuchando detalles y no pasa nada, nos divertimos y nosotros no queríamos posponer, ni cambiar, ni cancelar, obviamente respetando los protocolos del estado

Aquí nació el dicho: ‘Kumbia Kings en la casa’, solo pasaba aquí en Monterrey donde ya soy un regio anotado, ya tengo 20 años viviendo aquí en Monterrey, así que me siento en casa

Cruz Martínez sostiene que invitó a otros exintegrantes

Cruz Martínez reiteró que la invitación a otros exintegrantes de la agrupación siempre estuvo abierta, incluida la de Pee Wee.

Pues yo creo que Pee Wee firmó un contrato y la verdad nosotros invitamos a todos, pero por situaciones se tuvo que modificar, por la situación del covid

Melanie Carmona estuvo presente en el show

Por cierto, quien más disfrutó del show fue Melanie Carmona, la hija de Alicia Villarreal, pero... ¿será que cada vez está más cerca su lanzamiento como cantante?, su padre Arturo, ahora socio de Cruz Martínez, responde.

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