¿Cuál es el alimento más saludable del mundo, según la ciencia?

A menudo, los expertos nos recomiendan tener una dieta equilibrada que incluya considerablemente las frutas y verduras. En particular, sus múltiples nutrientes no son una novedad para nuestra salud y bienestar. Sin embargo, hay uno en particular que es considerado el alimento más saludable del mundo.

Esto a partir de un estudio desarrollado por un equipo de la Universidad William Paterson y titulado ‘Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach’. Según registran sus resultados, el berro es el alimento más saludable del mundo porque es rico en vitaminas y minerales.

¿Cómo fue descubierto el alimento más saludable del mundo?

Para el desarrollo de este estudio, el equipo de investigadores estadounidenses evaluaría 41 frutas y verduras en función de la densidad de nutrientes para una dieta de 2.000 calorías diarias. Al respecto, fueron tomados en cuenta 17 nutrientes esenciales, tales como el potasio, la fibra, el calcio, el hierro, la tiamina, el ácido fólico, el zinc y varias vitaminas.

Al final, el berro fue el que mostraba un puntaje perfecto de 100, es decir, se ganaría el título del alimento más saludable del mundo por tener una mayor cantidad de nutrientes esenciales por cada caloría consumida.

¿Por qué el berro es el alimento más saludable del mundo?

Independientemente del estudio científico de la Universidad William Paterson, el berro puede ser el alimento más saludable del mundo por su cantidad de beneficios para la salud. En este sentido, fortalece el sistema inmune por contener vitamina C y ácido fólico.

Igualmente, mejora la salud de los ojos por la vitamina A, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas por contener potasio y reduce el riesgo de osteoporosis debido al calcio. Por si no fuera suficiente, el denominado alimento más saludable del mundo igual reduce el riesgo de anemia por contener hierro.

