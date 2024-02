Luego de un día ocupado y agitado, probablemente lo que menos quieres es elaborar un platillo tan laborioso para cenar. No obstante, si has sido diagnosticado con diabetes, los alimentos que consumes son una clave para tu bienestar y calidad de vida. ¿Cuál es la cena que no sube tus niveles de glucosa? Aquí conocerás la respuesta.

De acuerdo con otros medios de información, la cena que no sube tus niveles de glucosa se encuentra entre las siguientes opciones:



Pollo en crema de chipotle

Arroz de coliflor con camarones

Quiche de huevo con espinaca

Fajitas de pollo mexicanas con ensalada

Lasaña de calabaza

Te puede interesar: ¿Qué tomar para reducir los niveles de glucosa y prevenir la diabetes?

RECETA: El chef Mariano te enseña a preparar Pizza taco de pastor en Venga la Alegría [VIDEO] Corre por pluma y papel para anotar todos los detalles de esta deliciosa receta que está para chuparse los dedos. ¡Te encantará su sabor!

Si bien, cualquiera que escojas como cena que no sube tus niveles de glucosa resulta nutritiva y cumple con su propósito, es importante que consideres que cada paciente con diabetes tiene necesidades dietéticas diferentes. Por lo que, no está de más consultar primero con un nutriólogo para obtener una orientación personalizada.

¿Qué es la diabetes y cuál es su tratamiento?

La diabetes es considerada una enfermedad crónica que surge cuando el cuerpo ya no puede regular bien los niveles de glucosa en la sangre, es decir, los eleva. Para ilustrar, la glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo y proviene de los alimentos.

Por otro lado, la insulina es la hormona que el páncreas produce y se encarga de ayudar a que la glucosa llegue a las células. Sin embargo, cuando alguien tiene diabetes, su organismo tiene problemas para producir suficiente insulina, generando exceso de glucosa en la sangre y más complicaciones a largo plazo como cardiopatías, daño renal y pérdida de la visión.

Existen diferentes tipos de diabetes pero los principales son la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 2 es la más común y se encuentra estrechamente relacionada con el sobrepeso, la falta de actividad física y algunos componentes genéticos.

Para combatir a la diabetes, lo mejor es una detección temprana que permita a las personas recibir un tratamiento oportuno que los salve de complicaciones graves. No obstante, su tratamiento implica una dieta saludable, ejercicio regular, monitoreo de glucosa, medicamentos o insulina, según sea el caso.

Te puede interesar: Diabetes: ¿Cuánta azúcar en la sangre deberías tener y cuáles son los niveles más altos?