¿Cuál es la condición para que Eugenio Derbez vuelva a doblar a Burro en Shrek 5?

El 2026 traerá consigo una de las películas más esperadas por chicos y grandes, la cual es la quinta entrega del ogro más querido del mundo. Shrek 5 se dice lista para apantallar a todos por igual y, dentro del doblaje latino, existe cierta incertidumbre por saber qué pasará con las voces originales, siendo la de Burro una de las más importantes gracias a la importancia de Eugenio Derbez.

Para poner un poco de contexto, vale decir que, hasta el momento, se desconoce formalmente si Shrek 5 contará con la participación de Alfonso Obregón y Eugenio Derbez como las voces de Shrek y Burro, respectivamente hablando. Pese a ello, el actor, productor y comediante ha dicho que, si desean que vuelva a su papel, se le debe cumplir una sola condición.

¿Qué condición puso Eugenio Derbez para volver a dar vida a Burro?

Durante una charla con los medios de comunicación en la gala de los Premios Latino, Eugenio Derbez dejó claro que los productores de la quinta entrega ya lo contactaron para tantear la posibilidad de que retome su papel como Burro. En este sentido, el productor aseguró que la única condición que tiene para ello es que le permitan adaptar los guiones originales de la misma forma en cómo ocurrió en las películas pasadas.

“Justo por eso, por el sello que le he puesto, está en veremos. Ya me contactaron, ya les dije que sí, pero les puse una condición: que me dejen adaptar el libreto. En las otras cuatro hice la adaptación de los guiones junto con uno de mis escritores que ya falleció. Ya no están los mismos ejecutivos, entonces tal vez a la hora que les digan ‘en el doblaje mexicano quieren cambiar el libreto’ ellos se nieguen”, contestó.

¿Luis Alfonso Obregón volverá para Shrek 5?

Quién cuenta con más dudas al respecto de su posible regreso es Alfonso Obregón, quien le ha dado vida al ogro en las ediciones pasadas. Vale mencionar que, luego del problema que tuvo con una de sus alumnas que lo llevó directamente a prisión, el mismo actor de doblaje señaló que se encuentra “vetado” de algunas productoras, motivo por el cual desconoce si volverá a interpretar a dicho personaje.