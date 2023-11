Esta es la diferencia entre el huevo blanco y el huevo rojo

El huevo es parte de la canasta básica por la cantidad de nutrientes que tiene. De este modo, es normal encontrar dos opciones en el supermercado para llevar a casa. Pero, ¿realmente existe una diferencia entre el huevo blanco y el huevo rojo más allá del color?

Según la creencia de algunas personas la respuesta es afirmativa. Por ejemplo, una diferencia entre el huevo blanco y el huevo rojo es que el cascarón de este último es más grueso y resistente. Mientras que, el huevo blanco es más nutritivo y el rojo más costoso.

No obstante, todas estas ideas no son más que mitos. Para empezar, el grosor del cascarón del huevo depende de la edad de la gallina ponedora, ya que entre más joven, más grueso resulta el producto. Así mismo, no es cierto que el huevo es más nutritivo porque los huevos de ambos colores poseen la misma cantidad de nutrientes.



Si bien, el precio del huevo rojizo tiende a ser más elevado, esta realidad no tiene que ver con el color, sino con que las gallinas que ponen esta variedad son más grandes y necesitan una mayor cantidad de alimento. Por lo tanto, la única diferencia entre el huevo blanco y el huevo rojo es el color que los caracteriza.

¿Por qué es saludable comer huevo?

Contrario a su mala fama por elevar los niveles del colesterol malo, el huevo posee algunos nutrientes con la capacidad de reducir el riesgo de tener cardiopatías y en mayor cantidad que en otros alimentos. Pero, en general, el consumo del huevo es saludable por las siguientes razones:



El huevo es rico en proteínas: Al respecto, un solo huevo tiene 6 gramos de proteína. Entonces, cuando una persona ingiere suficientes proteínas, es normal que aumente su masa muscular; si bien, pierde peso y se reduce la tensión arterial.

El huevo fortalece la salud de tus ojos: Del mismo modo, la yema del huevo tiene propiedades llamadas luteína y zeaxantina que fortalecen la salud ocular y previenen la degeneración macular.

Beneficios para el embarazo: Del mismo modo, el huevo es saludable por sus múltiples nutrientes como el hierro, las vitaminas A, B12, D y E, el selenio y el ácido fólico. Por lo que, es un alimento recomendable durante el embarazo porque favorece el desarrollo adecuado del cerebro de los bebés.

