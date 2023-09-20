¿Mañana o noche? Este es el mejor horario para perder peso

La búsqueda constante de la fórmula mágica para perder peso y mejorar la salud ha llevado a numerosos estudios e investigaciones en el campo de la actividad física y la obesidad.

Hasta hace poco, la atención se centraba en la frecuencia, intensidad y duración del ejercicio, pero pocos se habían detenido a analizar cuál es el mejor momento del día para entrenar. Sin embargo, una reciente publicación de la Sociedad de Obesidad (TOS por su sigla en inglés) ha arrojado luz sobre este enigma: ¿Cuál es el mejor horario para perder peso haciendo ejercicio?

¿Cuál es el mejor horario para realizar ejercicio y perder peso?

Según este estudio, el horario óptimo para realizar ejercicio con el objetivo de perder peso y combatir la obesidad se encuentra en las primeras horas de la mañana, específicamente entre las 7 y las 9 de la mañana.

Los investigadores detrás de este trabajo reconocieron que la relación entre la actividad física y la obesidad es conocida, pero la elección del momento adecuado para ejercitarse seguía siendo un tema controvertido.

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¿Por qué el horario matutino es el mejor para perder peso haciendo ejercicio?

La razón detrás de esta elección radica en las diferencias biológicas que afectan los resultados obtenidos por el entrenamiento. Factores como las hormonas y los ciclos de sueño pueden jugar un papel crucial en la eficacia del ejercicio para adelgazar y mejorar la salud en general.

Los resultados de este estudio revelaron diferencias significativas entre quienes realizaban ejercicio en la mañana y quienes lo hacían por la noche, especialmente en las mujeres. Las participantes que optaron por la rutina matutina experimentaron una quema de un 7% más de grasa abdominal y una reducción de un 7% en la presión arterial en comparación con las que se ejercitaban por la noche. Además, las mujeres que entrenaban en la mañana mostraron un aumento notable en la fuerza de sus piernas.

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Aunque los resultados en hombres también fueron positivos, las diferencias fueron más evidentes en el grupo de mujeres. Esto sugiere que el impacto del momento del día en que se realiza la actividad física podría estar relacionado con las variaciones hormonales y los ritmos circadianos específicos de cada individuo.