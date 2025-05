¿Cuál es la mejor técnica para atraer fortuna y buena suerte a casa, según el Feng Shui?

El Feng Shui es una práctica milenaria que habla (de manera general) de la búsqueda de la armonía en la vida de las personas. Y aquí específicamente enfocado en las energías ocupadas para concretar un hogar equilibrado como primer punto, y en segunda instancia, que busca la buena suerte y la fortuna como parte del entorno.

La gente vive en un estado de locura propio de nuestros tiempos. Todo es rápido, todo es inmediato, no hay tiempo para relajarse, siempre hay que trabajar y demás cuestiones. Ante eso, tomaremos un tiempo para meditar en lo que nos dice esta materia para alinear las cosas, antes que todo, en nuestros hogares.

Te puede interesar - ¿Cómo atraer dinero según las mejores prácticas del Feng Shui?

¿Qué nos recomienda el Feng Shui para atraer buena suerte y fortuna a nuestras casas?

Tal vez algo que siempre ubicamos como esencial en este tipo de prácticas es el uso de amuletos, figuras o demás cuestiones que son propias de la atracción de energías. Pero aquí se nos recomienda prestar atención en el tipo de “armado del propio hogar”. Es decir, cómo la casa está hecha para el flujo de asuntos naturales como el viento, luz y hasta el ruido que proviene de afuera.

A esta práctica se le denomina el desbloqueo energético de trayectorias. El concepto vital es el libre flujo del “Chi” o energía vital. Si hay muebles, cortinas o puertas que no se alinean con lo requerido, la situación vital en la casa no fluirá de la mejor manera y así no se encontrará el punto más óptimo para la atracción de buena suerte o la misma fortuna.

¿Hay figuras o amuletos que ayudan a la atracción de buenas energías?

Se indicó que en ocasiones sí se recomienda tener este tipo de artículos para la atracción propia de las energías. Sin embargo en esta práctica se habla y se basa en el acomodo del propio hogar. Pensar como tu entorno directo y más íntimo te permite encontrar un bienestar general, mismo que se concretará con buena actitud, buena fortuna y buena suerte alrededor de un espacio personal alineado.

Seguir leyendo - ¿Por qué el Feng Shui no recomienda tener cactus en casa?