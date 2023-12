Aquí en México, países de Latinoamérica y hasta de Europa, uno de los ritos más clásicos en la noche del 31 de diciembre consiste en pedir 12 deseos mientras comes 12 uvas. De este modo, las personas reflexionan sobre lo vivido en el año y se proponen cosas para el año entrante. Pero, ¿has pensado cuál es la mejor uva para pedir tus deseos de Año Nuevo?

Las uvas tienen diferentes colores y sabores. En este sentido, hay unas de sabor ácido y otras más dulces. Normalmente puedes encontrarlas en color verde, rojo y morado con o sin semillas. Por lo tanto, la mejor uva para pedir tus deseos de Año Nuevo depende de ti y tus gustos.

En este sentido, puedes considerar el grado de acidez o dulce que presentan estos pequeños frutos y elegir la mejor uva para pedir tus deseos de Año Nuevo. Por ejemplo, las moradas y rojas tienden a ser más dulces, contrariamente a las verdes que son ácidas.

¿Por qué comer uvas es bueno para tu salud?

Según los nutriólogos, a diferencia de lo que muchos creen, las uvas no son un fruto con un alto contenido de azúcar, ya que no contienen un índice glucémico elevado o demasiadas calorías. Por el contrario, estos frutos regulan los niveles de glucosa en la sangre y se relacionan con otros beneficios a la salud como ser ricas en fibras y en hidratos de carbono de rápida asimilación. De igual modo, comer uvas es bueno para tu salud porque tienen vitamina C, potasio, cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre y selenio.

En cuanto a comer uvas con semillas o sin semillas, algunos estudios consideran que las semillas de uva tienen funciones antidiabéticas, anticolesterol y antiplaquetarias. Mientrasque, hay otro desarrollado por la Universidad de Adelaida en Australia que indica que las uvas con semillas retrasan el surgimiento de enfermedades como el Alzheimer.

