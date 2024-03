Si eres de las personas que da vueltas en la cama porque no logra conciliar el sueño, no estás solo. El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y consiste en la dificultad para conciliar el sueño, mantenerse dormido o despertar demasiado temprano y no poder volver a dormir. Afortunadamente, existe un método que vence el insomnio en menos de 5 minutos.

Se trata de una estrategia desarrollada por Andrew Weil, quien es un especialista de la Universidad de Harvard. Este método que vence el insomnio en menos de 5 minutos es conocido como “Método 4, 7 y 8”, el cual se centra en la respiración, algo clave en cualquier práctica de relajación.

El insomnio prolongado desencadena secuelas en tu salud con el tiempo. Esto significa que aparte de causar fatiga y dificultades para concentrarse, aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y afecta tu rendimiento en las actividades diarias, como el trabajo o la escuela. Por lo tanto, hay que prestar atención a esta problemática y combatir el insomnio de manera efectiva para mantener una buena salud física y mental.

¿Cómo es el método que vence el insomnio en menos de 5 minutos?

El “Método 4, 7 y 8”, es decir, el método que vence el insomnio en menos de 5 minutos consiste en lo siguiente:



Siéntate con la espalda recta y coloca la punta de tu lengua cerca del paladar, justo detrás de los dientes superiores. Inhala por la nariz durante 4 segundos, mantén la respiración durante 7 segundos y exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Repite el proceso cuatro veces y comenzarás a notar diferencias en tu calidad de sueño.

Sin embargo, ten en cuenta que este método que vence el insomnio en menos de 5 minutos suele tener efectos más óptimos en aquellos con leves síntomas de este trastorno del sueño y que mantienen hábitos de vida saludables. Por lo que, si sufres de insomnio crónico, lo recomendable es que consultes a un médico para obtener un tratamiento adecuado.

