¿Cuál es el peor pan de dulce para tu salud?

El pan dulce está muy presente en la dieta de la mayoría de los mexicanos. Incluso, podríamos considerar que se trata de un gusto culposo debido a que no es novedad que no es precisamente uno los alimentos más sanos por su alta cantidad de azúcares y grasas.

A pesar de las repercusiones a la salud, el pan dulce es todavía el acompañante perfecto de una taza de café o chocolate caliente durante los días lluviosos. Sin embargo, hay ejemplares de pan dulce más dañinos que otros.

De acuerdo con portales informativos, pese a que en México existe una gran variedad de pan dulce como los moños, cuernitos, tortugas, chilindrinas y ojo de buey, tal parece que las donas son las piezas de pan que más pueden dañar a la salud por sus ingredientes y proceso de elaboración.

¿Por qué las donas son el peor pan dulce?

Tomando en cuenta información presente en el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, este pan dulce en forma circular está elaborado con masa de bizcocho. Aunque pueden ser encontradas horneadas, la gran mayoría de las panaderías las fríen en aceite y finalmente se les espolvorea azúcar.

Como se ha comentado antes, las donas son el peor pan dulce por su forma de preparación alta de grasas. Por si no fuera suficiente, también se les puede añadir complementos ya que algunas son cubiertas de chocolate o vainilla, o bien, pueden llevar un relleno dulce.

Las donas son tan consideradas malas para la salud que incluso el sitio ‘Eat this, not that’ menciona a este pan dulce en el número 43 de 100 en un listado de alimentos que pueden causar cáncer. En particular es debido a que el proceso de freír suele relacionarse con esta enfermedad.

Y ya que las donas son una alimento con exceso de azúcar y grasas, no solo propicia la aparición de algún tipo de cáncer, sino que están relacionadas con el aumento de peso debido a que el alto contenido de azúcar provoca que el hambre no se vaya y llegue el antojo de más carbohidratos.

De igual forma, según portales especializados, el consumo excesivo podría desencadenar hígado graso, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo II.

¿Qué pan dulce es preferible comer?

Si bien, casi todo el pan dulce contiene altos niveles de azúcares y grasas saturadas, lo mejor es distanciarse del pan industrializado y de aquellos que tengan presencia de chocolate.

Entonces, lo más recomendable es consumir pan con la menor cantidad de calorías posibles, por ejemplo, los cuernitos. No obstante, la concha, el garibaldi, oreja, polvorón y beso es pan comparable con el número de calorías del cuernito es decir, alrededor de 172.

