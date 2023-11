¿Cuál es la postura en la que nunca debes dormir? ¡Toma precauciones!

Mantener la calidad de sueño es elemental por cuestiones de salud. Pero no es solo dormir una cierta cantidad de horas, sino que hay que acostarse en la cama de tal modo que no represente un riesgo para nuestra espalda y cuello. Así que, no está de más saber cuál es la postura en la que nunca debes dormir.

Las horas que necesita dormir un adulto son diferentes a las que necesita un niño. Mientras que, para un adulto es recomendable que descanse por las noches al menos 8 horas, un niño requiere mínimo unas 9 horas de sueño. Por otro lado, los adolescentes necesitan entre 8 y 10 horas.

Sin embargo, tener lo anterior en cuenta no es suficiente para una buena salud del sueño; ya que, también debes considerar la postura en la que nunca debes dormir.

¿Por qué es considerada la postura en la que nunca debes dormir?

De acuerdo con los expertos de la salud, la postura en la que nunca debes dormir se relaciona con dormir boca arriba, colocar la almohada incorrectamente de forma en que la cabeza quede inclinada hacia al frente y con la barbilla apuntando al pecho. Las consecuencias de hacerlo desencadenan problemas en la musculatura y lumbares.

Al parecer, luego de años de estudios, se ha determinado que el cuello es la parte del cuerpo que más daños recibe en un inicio por la postura en la que nunca debes dormir y después, los problemas lumbares tienen lugar. Pero, en general, esta mala postura al dormir provoca afectaciones en la curvatura cervical, exige más trabajo del disco e impide el avance rápido de la degeneración del organismo.

Del mismo modo, advierten que la postura en la que nunca debes dormir se origina por costumbre o por el uso de la almohada. Así, el cuerpo busca compensar la postura y recae en el psoas, un músculo que llega a contracturarse y hace que la pelvis se gire por sí sola.

Más adelante, todo esto provoca espasmos que poco a poco dañan el disco hasta formar una hernia. También, con el paso del tiempo, el cuerpo pierde la conciencia del espacio y equilibrio generando que la columna se doble incorrectamente.

¿Cuál es la mejor postura para dormir, según especialistas?

Según especialistas como el doctor Peter Martone, quien es quiropráctico y fisiólogo en Boston, Estados Unidos, la mejor postura para dormir es boca arriba con ojos y barbilla viendo hacia el techo. De esta forma, el cuello ya no recibe tanta presión y la respiración mejora.

