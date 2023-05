¿Cuál es el signo más frío del zodiaco?

La astrología está relacionada con ciertos rasgos de las personas, es decir, su carácter, virtudes y defectos. A partir de la correlación de los cuerpos celestes y su signo del zodiaco, se puede saber cómo se desempeña una persona en sus relaciones afectivas, tanto en forma física como emocional.

Conocer las características de un signo permite determinar si una persona es más propensa a ser infiel o si es más candente durante la intimidad. Pero en cuestión de relaciones afectivas, no todo se reduce a lo físico, el trato hacia el otro es igual de importante. Algunos signos son más cariñosos mientras que otros son más fríos, de acuerdo con el horóscopo.

Pero si alguna vez te has preguntado cuál es el signo más frío de todo el zodiaco, la respuesta es Capricornio.

El signo más frío del zodiaco es Capricornio

Para empezar, las personas regidas por Capricornio no son fáciles de conquistar. De hecho, una vez que logran depositar su atención en alguien no son el tipo de pareja que manda mensajes de texto con los buenos días y buenas noches.

Incluso, se pueden mostrar indiferentes hasta que entran en confianza y se sienten realmente seguros a lado de sus parejas. Pero en medio de este proceso, los novios podrían llegar a sentirse ignorados y esto no es precisamente una máscara, ya que es posible que los Capricornio den por sentado sus intereses románticos.

Son personas selectivas y de pocos amigos. A los Capricornio se les dificulta mucho encajar con la familia o conocidos de su pareja y esto se debe a que no les gusta ser asociados con “personas emocionales”. Además, es posible que la propia experiencia de vida les provoque ocultar sus sentimientos. No es que no sientan afecto, simplemente no saben cómo demostrarlo.

Otros signos del zodiaco que también son fríos

Por un lado, los Virgo tienden a ser fríos en sus relaciones porque en vez de perder el tiempo pronunciando cumplidos o regalando detalles a alguien, prefieren disfrutar de su tiempo libre cultivando la mente. Los Virgo son personas muy metódicas.

Por otro lado, las personas regidas por Escorpio no se quedan atrás, ya que se comportan de lo más fríos con sus novios o novias, tanto en público como en privado. Si bien, es uno de los signos del zodiaco más apasionados e irresistibles para muchos, definitivamente su fuerte no es lo emocional.

