Aunque casi todas las personas o al menos la mayoría se han enfrentado a una decepción amorosa, hay quienes se recuperan más rápido y vuelven a las andadas, pero otros, en especial un signo del zodiaco, por más que se esfuerce, no logra superar el duelo y el amor es la cosa que más lo hace sufrir.

En un mundo donde las relaciones amorosas tienden a convertirse en montañas rusas emocionales, hay un signo zodiacal del elemento agua que parece experimentar más altibajos que los demás. Según astrólogos y expertos en relaciones, aunque este zodiaco tiene muchas cualidades, uno de sus defectos es que es más propenso a sufrir.

De acuerdo a sus características, los nacidos del 19 de febrero al 20 de marzo, es decir, los Piscis son el signo que más sufre por amor, ¿por qué? Todo está relacionado con su profunda conexión hacia el mundo emocional, y cuando se enfrentan a una ruptura, les cuesta superar más a su ex que cualquier otro signo.

¿Cuál es el signo que más sufre por amor?

Según la astrología, los Piscis al ser del elemento agua, están conectados con sus emociones, y aunque procuran llevar siempre la fiesta en paz y tener un equilibrio en su vida, las cosas que no pueden controlar y que atacan su bienestar y plenitud son las que los hacen sufrir, por eso es que les cuesta tanto asimilar una separación.

Al estar tan comprometidos con sus relaciones de pareja, pueden crear conexiones que la otra persona no es capaz de sostener e incluso la asume como intensa, poco a poco la pareja se va alejando porque descubren que no sienten lo mismo ni esperan lo mismo y es ahí cuando los piscianos no pueden soportar la ruptura.

El problema más grande los Piscis es que idealizan a sus parejas y al llegar al punto en el que las expectativas no se cumplen, es cuando tienen un verdadero problema pues no pueden creer que esos sueños y promesas no se cumplan, sobre todo después de que habían puesto tanta energía y amor en la relación.

Lo cierto es que cuando un Piscis se encuentran con un signo par, es decir, otro agua que sepa amar igual que ellos, tienen un gran futuro en su relación, logran sentir el cariño que dan, comprensión, respeto y aunque pueden llegar a enfrentar varios problemas, tienen la madurez para salir adelante sin que eso signifique separarse, experimentando así un amor verdaderamente apasionado y enriquecedor.