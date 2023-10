Este signo no puede olvidar nunca a su ex

Las relaciones amorosas son bastante complejas y no se digan las rupturas, esas que calan hondo y son difíciles de superar. Algo así les pasa a estos signos del zodiaco que no pueden olvidar a sus exparejas.

En el zodiaco hay doce signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Acuario, Capricornio, Acuario y Piscis, y cada uno de ellos posee cualidades únicas que los diferencian del resto; sin embargo, hay cuatro que no han sabido darle vuelta a la página y superar a sus exparejas.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los signos que se volverán ricos del 16 al 21 de octubre?

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente!

Estos signos son conocidos por no saber soltar el pasado, esto debido a las profundas conexiones que entablan y que les dificultan desprenderse emocionalmente de esa persona que formó parte de su historia y que no llegó a su futuro por alguna razón.

¿Qué signo no puede olvidar a su ex?

Cáncer

El primero de los signos que no puede olvidar a su ex es Cáncer, ya que es extremadamente sensible. El signo del cangrejo siente un profundo apego por las personas que ama, por lo que le cuesta deprenderse de ellas.

También te puede interesar: ¿Cuáles son los signos que siempre interrumpen a los demás?

Cáncer valora las conexiones profundas y emocionales, pero cuando termina una relación suelen aferrarse a los recuerdos y sentimientos compartidos. Este signo siente nostalgia por los gratos momentos vividos y por eso no se sabe desprender de su pasado.

Tauro

Este signo es terco por naturaleza y resistencia al cambio. Cuando se enamora, tiende a invertir todo su tiempo, dinero y esfuerzo en la relación. Esto hace que le sea casi imposible superar una ruptura amorosa. Este signo también valora la estabilidad y la seguridad, por lo que puede sentirse sumamente inseguro al terminar una relación.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los signos más sucios del zodiaco?

Escorpio

Otro de los signos a los que les cuesta olvidar a su ex es Escorpio. A este signo le gusta tener relaciones profundas y significativas que a su vez lo llevan a obsesionarse con la persona con su expareja. A este signo le cuesta demasiado soltar su pasado debido a su naturaleza intensa y apasionada.

Leo

Este signo siempre quiere ser el centro de atención, pero cuando está en una relación eso pasa a segundo término y se esfuerza por mantenerla. Después de una ruptura, el signo del león lucha con garras y dientes para no soltar a su ex pues siente que pierde una parte de él y también de su prestigio.