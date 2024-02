Al igual que la astrología occidental, el horóscopo chino es una herramienta que nos ayuda a conocer las características ocultas de cada signo del zodiaco y a saber lo que les deparará el futuro en los distintos ámbitos de su vida como la salud, el amor y el trabajo.

La astrología oriental ha realizado diversos estudios a profundidad para dar a conocer cuál es el signo más comprometido y pasional de todo el horóscopo chino. Se trata de individuos que demuestran su cariño en sus relaciones amorosas y buscan forjar vínculos fuertes a través de una conexión emocional muy profunda.

Este es el signo más comprometido del horóscopo chino

Según lo que han revelado expertos en el horóscopo chino, las personas nacidas bajo el signo del Tigre (correspondiente a los años 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010), son las más comprometidas en sus relaciones de pareja pues se entregan completamente al otro y forjan vínculos llenos de cuidado, ternura, amor, comprensión y apoyo.

Es importante mencionar que este signo de la astrología oriental solo se va a comprometer y entregar por completo cuando considera que su pareja así se lo merece pues para ellos el amor es muy importante y en sus relaciones debe existir reciprocidad para que puedan dejarse fluir y mostrar su vulnerabilidad.

Las personas nacidas bajo el signo del Tigre también poseen la capacidad de salir de las relaciones que no les parecen satisfactorias o cuando sienten que el amor en la pareja se va apagando pues busca comprometerse y ser feliz a largo plazo por lo que no ‘perderá el tiempo’ en un lugar donde no obtiene lo que desea y merece.

En el horóscopo chino, el Tigre es conocido por ser el rey de los demás animales del zodiaco y es asociado con la buena fortuna, es por ello que en este país oriental los niños utilizan amuletos con figuras de esta especie para poder crecer saludables y llenos de fortaleza.