¿Cuál es el signo menos compatible con Escorpio?

De acuerdo con la astrología, cada individuo posee cualidades distintas dependiendo de su signo del zodiaco, el cual se determina conociendo la fecha y el lugar de nacimiento de la persona. Pero nuestra personalidad no es la única cosa que está influenciada por la posición de los astros el día que llegamos a este mundo, sino que también nos ayuda a revelar nuestro futuro inmediato, cómo nos irá en los distintos ámbitos de nuestra vida como la salud, el dinero y el trabajo e incluso conocer con qué otros signos somos más o menos compatibles.

Escorpio es uno de los signos más intensos de toda la astrología occidental, las personas nacidas bajo este horóscopo pertenecen al elemento agua y también son asociadas con el misterio y la pasión. Sin embargo, su personalidad fuerte e incluso vengativa y manipuladora no está hecha para todos y existe un signo del zodiaco con el que siempre chocará y formará una pésima pareja.

¿Tu negocio no prospera? Sigue los consejos de nuestra Bruja Zulema

Este es el signo del zodiaco menos compatible con Escorpio

De acuerdo con expertos en los astros, las personas del signo Escorpio buscarán formar una pareja con gente que sea igual de apasionada y sensible que ellos y que no teman al qué dirán ni a se comporten bajo lo que la sociedad espera de ellos pues valoran mucho la originalidad y la fidelidad hacia uno mismo.

Escorpio siempre buscará mantener sus vínculos románticos y sus sentimientos en secreto pues no le gusta mostrar a su pareja para procurar mantener la intimidad de la relación, hablando de sus emociones de una manera profunda creando vínculos que se basen en la confianza.

Por lo anterior, expertos en astrología han revelado que las personas nacidas bajo el sol de Escorpio no son para nada compatibles con la gente que tenga Aries en su carta astral, pues este signo de fuego no entenderá al de agua y todo podría terminar en una terrible y dramática ruptura. Es posible que al inicio sientan atracción, pero esta combinación no perdurará en el tiempo.