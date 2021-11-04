¿Cuáles son los números de tu vida de acuerdo a la numerología?

Cada persona posee una energía numerológica que influye en su personalidad y destino, por lo que está distribuida en un total de 5 números que son los más importantes de su ser.

A estos números se les conoce como números centrales y se derivan de la fecha de nacimiento y el nombre. Estas cifras son únicas, por lo que no se pueden cambiar y acompañan a la persona durante toda su existencia.

Te puede interesar: ¿Cuál es el día más afortunado de noviembre para tu signo zodiacal?

De acuerdo con los expertos, en la numerología nada es casualidad. El día en que nacimos estaba destinado a nosotros incluso si fue planeado a través de una cesárea. La fecha que llegamos al mundo es la más importante porque es cuando comienza el viaje de vida, así que su energía numerológica es muy poderosa.

Número de trayectoria de vida

Representa la persona en quien estamos destinados a convertirnos, así como los desafíos y áreas de oportunidad.

El número de trayectoria de vida puede ser de un solo dígito, es decir, del 1 al 9, o un número maestro: 11, 22 o 33. Este se calcula sumando la fecha de nacimiento completa y reducirlo a una sola cifra, con excepción de los números maestros.

Número de cumpleaños

Es el día del mes en que nacimos, el cual, puede ser del 1 al 31. Normalmente, en la numerología los números de dos dígitos suelen reducirse a uno; sin embargo, en este caso permanecen los dos dígitos.

Cada número de cumpleaños posee una energía diferente que influye en los dones naturales de cada persona. Este número es el que dice con qué talentos fue bendecida la persona al nacer.

Número de expresión

El número de expresión, también conocido como número de destino, representa las fortalezas y desafíos. Ayuda a identificar en qué áreas son más hábiles y en dónde hay dificultades.

Para calcular este número se deben sumar todas las letras del nombre completo. Cada letra de la A a la Z corresponde a un número de un solo dígito. Para encontrarlo, se deben sumar todos los dígitos asignados a cada letra y reducirlo a una sola cifra, con excepción de los números maestros.

Número de personalidad

Corresponde a la energía que se muestra al mundo. Es parecido al ascendente en la astrología. Ambos representan los rasgos que se eligen al compartir a los demás, la primera impresión y cómo perciben las demás personas.

El número de personalidad se calcula usando el nombre completo, pero solo se usan las consonantes. Se suman los dígitos asignados a cada consonante y se reducen a un solo dígito con excepción de los números maestros.

Número del impulso del alma

Representa lo que el corazón más anhela. Muchos numerólogos lo conocen como el número del deseo. El impulso del alma es lo que motiva los ideales, decisiones y sueños.

También te puede interesar: Exatlón: Jahir explota contra Gabriela por "pésimo nivel". (VIDEO)

Este número se deriva del nombre completo, pero con las puras vocales. Se suman los valores asignados a cada vocal y se reduce a un solo dígito, con excepción de los números maestros.

