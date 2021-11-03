¿Cuál es el día más afortunado de noviembre para tu signo zodiacal?

El eclipse lunar parcial en Tauro que se presentará el 19 de este mes, inundará de buena suerte a todos los signos zodiacales. Stephanie Gailing reveló a Well and Good algunas fechas que traerán cambios en el dinero, amor, salud y trabajo, debido a que se presenta el eje Tauro-Escorpio.

Tu signo zodiacal también se inundará de buena vibra, por lo que la especialista revela las fechas para poner mucha atención.

Aries

El mejor día para Aries será el 10 de noviembre, fecha ideal para conectarse con sus sentimientos y la intimidad.

Tauro

El mejor día de Tauro será el 19 de noviembre, donde se abren nuevas puertas en sus relaciones personales y profesionales.

Géminis

El día más afortunado de Géminis será el 28 de noviembre, ya que sus relaciones amistosas, profesionales o de pareja estarán próximas para prosperar.

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Cáncer

El mejor día de Cáncer será el 4 de noviembre en plena luna nueva. Este signo se sentirá más creativo e inventivo; es momento de sacar tus talentos ocultos.

Leo

El día con más suerte para Leo es el 16 de noviembre, ya que sus proyectos inconclusos por fin avanzarán. Es buen momento para sanar relaciones con familiares y amigos.

Virgo

El mejor día de Virgo será el 18 de noviembre, donde tu mente estará clara y te desharás de las cosas que te estancan. Las sensaciones de paz y armonía inundarán tu corazón.

Libra

El día más afortunado del mes para Libra será el 6 de noviembre. Las energías planetarias te impulsarán a lograr objetivos en los ámbitos familiares y de pareja; aprovecha para sanar tus relaciones.

Escorpio

El mejor día de Escorpio será el 4 de noviembre, fecha para reinventarse en todos los aspectos de su vida. Es momento de dar paso a un nuevo cambio de look, nueva casa o hasta nuevo trabajo.

Sagitario

El mejor día de Sagitario será el 21 de noviembre cuando su cuerpo sentirá mayor energía. Aprovecha esa energía para emprender o para realizar actividades que no había hecho por miedo.

Capricornio

El 5 de noviembre será el mejor día del mes para Capricornio, cuando los tránsitos planetarios harán que saque su lado más creativo.

Acuario

El mejor día de Acuario será el 10 de noviembre. Es momento de cambiar de aires laborales, aunque eso implique tomar decisiones radicales en tu vida. Es momento de creerte capaz de las grandes cosas que puedes lograr.

Piscis

El 12 de noviembre será el mejor día para Piscis, ya que te sentirás motivado para lograr cualquier cosa que te propongas. Experimenta con nuevos pasatiempos o retoma actividades que habías dejado en el olvido.

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