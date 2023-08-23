5 beneficios que tiene la canela y aporta a tu salud

La canela es una especia que se obtiene de la corteza de las ramas del canelo o cinamomo, el cual es un árbol de flores amarillas que crece en climas tropicales y húmedos. Su nombre genérico Cinnamomum significa “madera dulce” y es originaria de Sri Lanka, India, aunque actualmente se cultiva en varios países tropicales.

Por otro lado, la canela está íntimamente ligada a la cocina mexicana, pues es una de las especias más utilizadas por su versatilidad y formas de uso. La empleamos en preparaciones dulces, saladas y picantes. De hecho, prácticamente todos nuestros postres llevan canela, además, es muy utilizada en infusiones y bebidas, como el tradicional ponche de Navidad, el café de olla, los atoles y champurrados, el agua de horchata, etcétera.

Aunado a todo esto, de acuerdo con el portal web Sumédico, la canela además de servir como saborizante para la comida aporta diversos beneficios a la salud. A Continuación te diré algunos de ellos.

1. Mejora la capacidad cognitiva

La canela contiene fitoquímicos que potencian la capacidad del cerebro para utilizar la glucosa. También, tiene propiedades antioxidantes que evitan el daño causado por los radicales libres a las células, disminuyendo el estrés oxidativo y mejorando el aprendizaje y la memoria. La canela puede proporcionar protección contra la enfermedad de Alzheimer, la demencia y el Parkinson.

2. Protege al corazón

El cinamaldehído y ácido cinámico, componentes activos de la canela, son cardioprotectores debido a su propiedad antiinflamatoria y a su capacidad de producir óxido nítrico, un compuesto que hace que las arterias se relajen y la sangre fluya fácilmente.

La canela también ejerce efectos en el metabolismo de las grasas, por lo que, gracias a su fuerte actividad lipolítica y a su acción antioxidante, ayuda a disminuir el colesterol total y el colesterol malo y los triglicéridos, lo que disminuye el riesgo de que se formen placas de ateroma y previene enfermedades como infartos o un accidente cerebro vascular.

3. Ayuda a bajar de peso

La canela tiene efectos termogénicos y metabólicos, aumenta el gasto energético y la oxidación de la grasa por lo que tiene efecto protector en la obesidad, favoreciendo la pérdida de peso.

También es importante mencionar que la canela es rica en fibras, que ayuda a aumentar la sensación de saciedad, disminuyendo así el hambre y favoreciendo el proceso de pérdida de peso.

4. Mejora el funcionamiento en la intimidad

Hay investigaciones que han comprobado que la canela tiene efectos afrodisíacos, gracias a las propiedades vasoactivas, vasculogénesis y antioxidantes, que activan la circulación sanguínea. La canela también puede ser un tratamiento eficaz para la disfunción eréctil y la impotencia presente en los hombres durante la intimidad.

5. Controla la diabetes

La canela puede ayudar a mejorar el funcionamiento y aumentar los niveles de insulina, la cual se encarga de regular el azúcar en la sangre, siendo beneficiosa para las personas que poseen prediabetes y diabetes tipo 2.

Por último, la canela tiene la capacidad de intervenir en algunos componentes del organismo, que hacen que el azúcar que está en la sangre entre más fácilmente a las células, disminuyendo así la glucemia. También podría inhibir algunas enzimas digestivas, haciendo que la descomposición de los carbohidratos en el tracto digestivo sea más lenta.

