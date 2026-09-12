Qué hacer con el espacio de arriba del espejo del baño: 3 ideas para renovarlo

El baño es muy utilizado a diario y donde se guardan diversos elementos relacionados con la higiene diaria. Uno de los espacios desaprovechados es el de arriba del espejo por lo que te vamos a contar cómo volverlo funcional.

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Este espacio puede brindarte otra estética y funcionalidad en el baño. Ahora te vamos a contar cómo llevar a cabo 3 ideas prácticas y en tendencia para transformarlo completamente.

¿Cómo transformar arriba del espejo del baño?

Instala repisas flotantes (Madera o Cristal)

La primera idea es poder agregar una o dos estanterías abiertas para poder tener mayor espacio de almacenamiento o un espacio para estilizar. Allí puedes colocar frascos de vidrio estéticos con algodones, toallas pequeñas enrolladas, velas aromáticas o incluso un difusor de ambiente.

Para un look cálido puedes colocar listones de madera tratada contra la humedad. En el caso de algo más minimalista y moderno coloca repisas de vidrio templado o metal negro darán una sensación de ligereza visual.

Tu baño se verá diferente.|Pinterest

Crea un muro verde con plantas colgantes

Otra opción es aprovechar la humedad del espacio para colocar algunas variedades de plantas. El espacio alto sirve para colgar vegetación aporta frescura, color y un toque natural muy relajante (estilo biofílico).

En cuanto a las plantas que soportan la humedad y la iluminación del lugar son el Potos (pothos), helechos, o una hiedra inglesa. Al crecer, sus hojas caerán suavemente hacia los lados del espejo, enmarcando la zona de manera orgánica. Las mismas deben ser colocadas en recipientes de cerámica o fibra.

Moderniza con apliques de diseño o iluminación LED

Por último, ten en cuenta que la iluminación es funcional para el día a día, pero también define la atmósfera del baño. Si el espacio te lo permite puedes sustituir el foco tradicional por una luminaria moderna para transformar el espacio.

Estas luces son geniales.|Pinterest

Ten en cuenta que los apliques tipo "ganso" o de estilo industrial/nórdico orientados hacia abajo están muy de moda y visten la pared por sí solos.

Si lo que quieres es algo más sutil lo que puedes hacer es colocar una moldura de yeso o una pequeña viga de madera falsa antes del techo para agregar una tira de luces LED.