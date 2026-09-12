No es Rafa: granjeros predicen quién será el ELIMINADO de La Granja VIP durante la gala del domingo

La primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada está llegando a su punto cúlmine y el próximo domingo conoceremos al primer eliminado. El 13 de septiembre se llevará a cabo la Gala de Eliminación y los participantes de la granja comenzaron a debatir sobre quién será el primero de todos en dejar el reality a través de la votación del público.

La gala del domingo fue uno de los debates más recurrentes dentro de La Granja VIP a lo largo de las primeras horas del sábado. En este caso, Manelyk González, “Mono” Osuna, Azalia Ojeda y Kunno conversaron acerca de quién abandonará el reality en esta primera semana y llegaron a una conclusión: será “La Coreañera”.

La Coreañera saldría de La Granja VIP, según los granjeros

El debate comenzó con “Mono” Osuna, quien le consultó a sus compañeros sobre quién creen que dejará la granja en la gala del domingo. Fue Manelyk quien dio el primer veredicto dentro de la mesa de debate: “Yo pienso que La Coreañera”, comenzó diciendo la influencer.

Luego argumentó su postura: “Ahorita platiqué con ella y me dijo que se quería ir”. Azalia, sorprendida, le preguntó si la conversación que tuvo era real y Mane reafirmó diciendo que ella sentía que “no era para ella”.

“Mono” Osuna replicó diciendo: “A mí me dijo ayer que se quería ir, estaba llorando”. Sin embargo, Abigail Pak no sería la única en tener intenciones de abandonar el reality antes de lo esperado.

Según Azalia, María Karunna tampoco buscaría seguir mucho tiempo más dentro de La Granja VIP: “También María dijo eso, que este juego ya no y que quiere ir a su casa”, expresó. Este tipo de comportamientos abrió aún más el debate sobre las estrategias de cada granjero ante el público.

¿A qué hora es la gala de eliminación de la primera semana de La Granja VIP?

La primera Gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre a partir de las 8:00 p.m., tiempo del centro de México. Antes de la transmisión principal habrá un Pre Show desde las 7:25 p.m., donde se analizará la situación de los nominados.

La gala podrá verse EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. También estará disponible en Disney+, plataforma que cuenta con la transmisión 24/7. Kevyn Contreras “El Bicolor”, Manelyk González, Rafa Mercadante y Abigail Pak “La Coreañera” dependerán del público, ya que el participante con menor respaldo deberá abandonar la competencia.