Bárbara de Regil: así es como realmente lucía antes de dedicarse al fitness y estar musculosa

Bárbara de Regil dejó ver un pedazo muy íntimo de su historia personal al compartir una imagen que sorprendió a muchos. En su cuenta de Instagram, la actriz reveló cómo lucía hace casi una década, en una etapa completamente distinta a la que vive ahora.

Nada de músculos definidos, nada de vida fit… solo una versión más joven y vulnerable, marcada por excesos y malos hábitos.

Con una foto comparativa —de esas que no necesitan muchas palabras para impactar—, Bárbara abrió una conversación muy honesta sobre salud física, mental y emocional. Y aunque hoy es referente del bienestar, contó que no siempre fue así: comía sin medida, fumaba, tomaba y vivía envuelta en pensamientos negativos.

¿Qué motivó a Bárbara de Regil a cambiar su vida?

Su transformación no fue de la noche a la mañana. De hecho, fue su hija Mar quien le dio el impulso definitivo para cambiar. En su testimonio, Bárbara reconoce que el ejercicio ya estaba presente en su vida, pero lo hacía sin ganas, como una obligación. La diferencia fue cuando empezó a hacerlo por amor propio, no por estética ni aprobación.

Ahora, además de entrenar seis días a la semana (cuando el cuerpo se lo permite), dice cuidar sus pensamientos, alimentarse de forma balanceada y priorizar su paz mental. También aclaró que no busca ser perfecta, pero sí mantenerse en evolución constante. “Me abrazo, me quiero y trabajo en mí todos los días”, confesó.

Así es como Bárbara de Regil respondió a las críticas con una sola foto

En lugar de entrar en polémicas con quienes la critican por su musculatura o estilo de vida, Bárbara eligió compartir una verdad poderosa: su transformación es resultado de años de disciplina y constancia. Y aunque acepta que aún tiene mucho por corregir, no cambia el camino que ha recorrido.

Con esta publicación, Bárbara envió un mensaje que se aleja del culto a la perfección y se centra en algo más real: el poder de tomar decisiones conscientes para cuidarse. Porque como ella misma escribió: “Todas somos hermosas, y la verdadera belleza empieza cuando decides ser tú misma”.