¿Cuáles son los signos que deben bloquear a su ex?

Los astros han compartido sus mejores consejos para los diferentes signos del zodiaco , especialmente para aquellos que se encuentran atravesando una ruptura, quienes deberán tomar decisiones importantes para poder cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa en sus vidas.

Y es que existen algunos integrantes del horóscopo que continúan aferrados a sus últimas parejas, que aún revisan sus perfiles en redes sociales, que guardan resentimientos o que esperan que regresen, por lo que tendrán que bloquearlos de las diferentes plataformas digitales y dar fin a ese capítulo que ya no tiene nada bueno que aportarles.

Estos signos del zodiaco deben bloquear a su ex

Piscis

Tú eres el primero de los signos del zodiaco que necesita cerrar esa etapa en tu vida. Esto debido a que piensas demasiado en el pasado, lo que te distrae del presente, y más importante aún, les quita fuerza a los planes que quieres concretar en el futuro.

Ya deja de revisas el perfil de tu ex, es mejor que te hagas a la idea de que esa persona vino a enseñarte algo importante, que es el amor propio, y que todo en la vida tiene fecha de caducidad, aprende a lidiar con la pérdida y encontrarás nuevas y mejores cosas en el futuro.

Escorpio

¿A quién quieres engañar? Sabes perfectamente que tú y tu ex nunca podrán ser amigos, las emociones que vivieron son demasiado intensas y sostener un vínculo con esa persona del pasado solo te hará más daño. Da ese paso y bloquea todos sus perfiles, recuerda que lo que no pones en tu foco de atención no existirá en tu vida ni en tu mente.

Aries

Si sabes que no deseas volver con tu ex deja de dar falsas esperanzas . Es momento de que borres y bloquees su contacto, sabes que disfrutas de su atención, pero que no puedes corresponderle. Recuerda que existe el karma y todo lo que hagas regresará a ti multiplicado, así que actúa con bien.