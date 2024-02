¿Cuáles son los tipos de carne que provocan cáncer, según la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una advertencia preocupante sobre los tipos de carne que provocan cáncer. De este modo, los especialistas resaltan la importancia de reconsiderar nuestros hábitos alimenticios con el fin de proteger nuestra salud y reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad grave.

Ciertamente, la OMS basa sus advertencias sobre los tipos de carne que provocan cáncer en investigaciones exhaustivas y en un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) que revela una relación entre el consumo de carne procesada y el cáncer colorrectal.

RECETA: El chef Mariano te enseña a preparar Pizza taco de pastor en Venga la Alegría [VIDEO] Corre por pluma y papel para anotar todos los detalles de esta deliciosa receta que está para chuparse los dedos. ¡Te encantará su sabor!



Así, lo que recomienda es moderar la ingesta para reducir el riesgo de cáncer, lo cual es una recomendación de su parte que refuerza un informe anterior de 2002 titulado “Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases”.

Te puede interesar: Alimentos que no debes comer para tener una vida larga, según Harvard

¿Qué tipos de carne evitar para reducir el riesgo de cáncer?

Los tipos de carne que provocan cáncer, según la OMS, son las carnes rojas, que son llamadas así por mostrar un color rojo o rosado cuando están crudas. Desde luego, se refiere a las carnes de mamíferos como el cerdo, el cordero y la res, las cuales deben consumirse con moderación.

Entre los tipos de carne que provocan cáncer igual se encuentran embutidos como el jamón y las salchichas. Esto se debe a que son productos sometidos a procesos de ahumado y curado para mejorar su sabor pero que pueden generar químicos dañinos. Por ejemplo, las nitrosaminas que tienen fama de ser carcinógenas.

Finalmente, la OMS subraya la importancia de ser conscientes de la ingesta de estos alimentos y de considerar alternativas más saludables en nuestra dieta diaria. Al hacerlo, podemos reducir el riesgo de cáncer y promover una vida más saludable y equilibrada.

¿Qué es el cáncer colorrectal y cuál es su tratamiento?

De acuerdo con la información, los tipos de carne que provocan cáncer se relacionan más con el cáncer colorrectal o cáncer de colon, uno de los más frecuentes en todo el mundo. De forma similar a otras variedades de cáncer, aquí las células en el colon o el recto se multiplican sin control.

Los síntomas del cáncer colorrectal son diarrea, estreñimiento, sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso sin causa aparente, cansancio y concentraciones bajas de hierro. No obstante, algunas personas no presentan síntomas en las fases iniciales.

Por último, existen siete tipos de tratamiento para combatir el cáncer colorrectal y estos son: la extirpación del cáncer por medio de una cirugía, la ablación por radiofrecuencia, la criocirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la terapia dirigida y la inmunoterapia.

Te puede interesar: Estos alimentos podrían causar cáncer, advierte la OMS