Estos alimentos podrían causar cáncer, advierte la OMS

Cuando se trata de salud, muchas personas buscan diferentes métodos para mantenerse sanos y con una buena calidad de vida. Sin embargo, es de suma importancia que se lleve una buena alimentación y así, poder tener una salud adecuada. Por tal razón en esta ocasión te diremos qué alimentos no son tan buenos.

Durante los últimos años, el cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte, pues es muy común encontrar a personas con este padecimiento. Sin embargo, es muy conocido que este riesgo puede disminuir si se mantiene una vida saludable y una buena dieta.

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¿Qué alimentos podrían causar cáncer en las personas?

En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud, reveló los alimentos que pueden causar cáncer. Aunque, es importante saber que esta enfermedad tiene muchos factores de riesgo como:



Consumo excesivo de alcohol.

Radiación.

Exposición a sustancias que causan cáncer (como insecticidas).

Por herencia.

Aunque, entre los descubrimientos recientes, la Organización Mundial de la Salud, ha lanzado una advertencia por comer en exceso ciertos alimentos, por lo que es mejor reducir su ingesta.

Es importante moderar el consumo o evitar el exceso de estos alimentos:



Tocino.

Salchicha.

Salami.

Jamón.

Pero eso no es todo, ya que los alimentos fritos también son un riesgo para esta enfermedad. Mientras que, algunos datos obtenidos por la Organización Panamericana de la Salud, determinaron lo siguiente:

La eliminación de grasas trans es fundamental para proteger la salud y salvar vidas: la OMS estima que, cada año, la ingesta de grasas trans causa más de 500.000 muertes por enfermedades cardiovasculares

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Finalmente, una de las interrogantes más grandes es sobre los azúcares refinados, pero una investigación reciente del Centro Médico del Suroeste de la Universidad de Texas, no es cancerígena. Sin embargo, es recomendable moderar su consumo.