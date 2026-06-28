Terremoto en Venezuela: estos son los famosos que han muerto tras la devastadora tragedia

Los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio de 2026, con epicentro en la zona de La Guaira, han dejado un saldo de 1450 víctimas mortales y más de 50,000 desaparecidos al momento de escrita esta nota. Entre los fallecidos, también hay músicos, humoristas, deportistas, influencers y reinas de belleza, cuyas muertes también resuenan junto al resto de víctimas en el país.

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Las figuras del espectáculo que han fallecido en el terremoto en Venezuela

Estas son las víctimas mortales del mundo del entretenimiento que han fallecido en la tragedia por la que atraviesa Venezuela:

La banda Van Der Dijs perdió a todos sus integrantes

Los cuatro integrantes de Van Der Dijs fallecieron cuando estaban todos juntos ensayando en el edificio ubicado en Tanaguarena al momento del movimiento telúrico. Sus seguidores quedaron conmovidos, pues Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault preparaban una serie de presentaciones, incluyendo un concierto programado para finales de junio.

DJ muere junto a su espoda embarazada

También se ha hablado mucho de la muerte de GJ Marlon Pérez, quien lamentablemente murió junto a su esposa Alexandra Melean, conocida como la Reina del Deporte de La Guaira, quien además estaba embarazada.

El joven futbolista y la reina de Belleza

También se confirmó la muerte del futbolista Yimvert Berroterán, de apenas 18 años. Sumada a esta tragedia, también se reveló que Valentina Sandoval, influencer y reina de belleza, quedó atrapada entre los escombros perdiendo la vida.

Yimvert Berroterán y Valentina Sandoval fallecieron entre los escombros de un edificio en La Guaira. Pasaron más de 40 horas sin asistencia profesional, ambos dieron señales de vida hasta ayer en horas la tarde. La negligencia de las autoridades en este país es increíble. pic.twitter.com/no3KUDN7aT — Martín Ramos (@martinramostv) June 26, 2026

Influencers pierden la vida en los terremotos de Venezuela

El mundo del entretenimiento también lamenta la pérdida del influencer Cristhian Aníbal Teixeira, Míster Teen Turismo La Guaira 2026, cuyo cuerpo fue localizado días después del desastre.

El mundo de la comedia también está de luto

La actriz y humorista Gabriela Verónica Fleritt, quien fuera una figura reconocida por sus compatriotas por participar en varios de los programas más exitosos de la televisión de aquel país, también se sumó a la lista de víctimas fatales tras varios días de búsqueda. Otro comediante que falleció en el desastre fue Jair Oquendo, integrante del colectivo Stand Up Comedy La Guaira.