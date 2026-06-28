Carmen acusa a Antrax de querer acaparar las cosas en MasterChef 24/7: “Es un niño rata”

A lo largo de las seis semanas que llevan en el Mundo MasterChef 24/7, Antrax ha demostrado que tiene ganas de superarse. Y aunque esta emoción le ha traído muy buenos resultados en las pruebas y ha ganado varias ventajas, para Carmen la competitividad de su compañero llega a ser un tanto exagerada, en especial porque no descansa ni un momento y cree que hasta en sus ratos de tiempo libre está planeando cómo ganarle a los demás.

Por lo que la cocinera tijuanense se dio a la tarea de analizar la personalidad de su compañero, y justo después de que le quitó el lugar para hacerse un masaje, Carmen le contó a Daniela que cree que si Ángel se porta así es porque no sabe dejar de lado la adrenalina que le producen las computadoras y busca la forma de satisfacerla con victorias en todos los aspectos.

"Una vez más, Antrax demuestra sus valores en micro acciones. Yo nunca haría eso, Dani nunca haría eso, pero así es la gente. Yo siento que ya es un niño tan rata, que ya no le basta ganar en los videojuegos y siente que lo tiene que ganar todo en la vida real, por eso se mete a concursos, porque ya no le satisfacen los videojuegos. Esa es mi teoría", explicó la polémica participante de MasterChef 24/7, que esta semana también tuvo pleitos con Ixdit.

@masterchefmx Carmen se enoja porque Antrax le ganó su lugar en el servicio de masajes de Ramahá. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Por qué Carmen y Antrax se pelearon en MasterChef 24/7?

Si bien estas palabras fueron motivadas por el hecho de que Ramahá quiso masajear primero al streamer en su nuevo negocio, lo cierto es que desde hace unos días ya había cierta tensión entre ellos. Todo porque a Carmen no le pareció la forma en que Antrax gestionó el poder del Pin, ya que según ha compartido con "Las Divas", ella creía que sería justo con todos, incluso si esto perjudicaba a sus amigos.

Carmen se molestó con Antrax por el uso que le dio a los castigos que ganó con el Pin de MasterChef 24/7|ESPECIAL

No obstante, Ángel tomó la decisión de que impondrá los castigos que tiene pendientes como crea más conveniente y ya no basado en la limpieza como había mencionado en un inicio. Por lo que la molestia de Carmen todavía podría incrementar más si sus aliados se ven afectados durante la gala de eliminación de MasterChef 24/7 HOY 28 de junio.