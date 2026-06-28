Muere la madre de Cruz Martínez, fundador de Kumbia Kings; así fue el emotivo mensaje con el que la despidió

El productor musical Cruz Martínez, fundador de Kumbia Kings y exesposo de Alicia Villarreal, acaba de confirmar en su cuenta de Instagram hace unas horas la muerte de su madre. La noticia la dio a conocer con un extenso mensaje en el que recordó el amor, la fortaleza y el esfuerzo con los que ella crió sola a cinco hijos. Martínez ha recibido el cariño del público y compañeros del medio.

También te puede interesar: Famoso futbolista que jugó en México confirma la muerte de su esposa e hijos tras devastador terremoto en Venezuela

El emotivo mensaje con el que Cruz Martínez despidió a su madre

La publicación tomó por sorpresa y llamó la atención las enormes palabras llenas de cariño con las que Cruz Martínez describió a su madre, la persona más importante de su vida.

“Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida: mi mamá. La mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que jamás dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino”, escribió.

Cruz Martínez aprovechó el momento para reconocer por última vez todo lo que su madre logró para sacar adelante a él y sus cuatro hermanos a pesar de las circunstancias.

“Nos enseñaste que la vida no siempre es justa, pero que nunca debemos rendirnos”, agregó.

La despedida estuvo llena de recuerdos familiares

La publicación del productor estuvo acompañada de una serie de fotografías familiares en las que aparece él, su madre y sus hermanos en distintos momentos que compartieron juntos.

¿De qué murió la mamá de Cruz Martínez?

El mensaje no revelaba detalles sobre cuál había sido su estado de salud en los días previos o si murió por una enfermedad en específico.

Melenie Carmona y Arturo Carmona reaccionaron a la noticia

Llamó la atención que unos de los primeros mensajes que aparecieron dentro de la publicación fueran los de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, así como del actor Arturo Carmona, padre de la joven. Melanie aprovechó para recordar lo fuerte que era y lo mucho que hizo por la familia doña Gela. Por otro lado, Arturo Carmona le dio el pésame a él y la familia.