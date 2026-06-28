Crochet para niños: cómo hacer diademas de My Melody con orejas y flores tejidas

Las manualidades inspiradas en personajes kawaii siguen conquistando a niños y adultos por igual. Entre las tendencias más populares del crochet destaca la creación de accesorios personalizados que combinan ternura, creatividad y un toque artesanal. Uno de los favoritos del momento es la diadema de My Melody con orejas y flores tejidas.

Además de ser un accesorio adorable para fiestas, sesiones de fotos o disfraces, este proyecto de crochet es ideal para quienes desean aprovechar restos de estambre y crear un regalo único para los niños(as). Su diseño destaca por las características orejas del personaje y los detalles florales que aportan color y textura. Aquí te explicamos cómo hacerlo en casa.

Cómo hacer una diadema de My Melody con orejas y flores tejidas

Para elaborar esta manualidad necesitarás una diadema lisa, estambre rosa, blanco y amarillo, gancho de crochet adecuado para el grosor del hilo, aguja lanera, tijeras y relleno ligero opcional para dar volumen a las orejas. Una vez que tengas el material a la mano, sigue los pasos:

Teje la base de la diadema: Comienza cubriendo la diadema con una funda tejida en crochet utilizando estambre rosa. Puedes trabajar puntos bajos alrededor de toda la estructura para conseguir un acabado uniforme y cómodo para los niños.

Comienza cubriendo la diadema con una funda tejida en crochet utilizando estambre rosa. Puedes trabajar puntos bajos alrededor de toda la estructura para conseguir un acabado uniforme y cómodo para los niños. Crea las orejas características de My Melody: Teje dos piezas alargadas con forma ovalada utilizando hilo rosa para la parte exterior y blanco para el interior. Una vez terminadas, une ambas capas y agrega un poco de relleno si deseas que mantengan mejor su forma.

Así puedes hacer tu propia diadema de My Melody estilo crochet.|(ESPECIAL/Pinterest)

Fija las orejas a la diadema: Cose cuidadosamente las orejas en la parte superior de la diadema. Procura colocarlas ligeramente inclinadas hacia afuera para recrear el estilo característico del popular personaje.

Cose cuidadosamente las orejas en la parte superior de la diadema. Procura colocarlas ligeramente inclinadas hacia afuera para recrear el estilo característico del popular personaje. Teje pequeñas flores decorativas: Realiza varias flores en crochet utilizando tonos rosa, blanco, amarillo o pastel. Estos detalles aportarán un acabado más delicado y atractivo para los niños.

Realiza varias flores en crochet utilizando tonos rosa, blanco, amarillo o pastel. Estos detalles aportarán un acabado más delicado y atractivo para los niños. Decora y personaliza: Coloca las flores en uno de los lados de la diadema o alrededor de la base de las orejas. También puedes añadir pequeñas hojas tejidas o detalles brillantes para darle un aspecto aún más especial.

Por qué las diademas de crochet inspiradas en My Melody son tendencia

Los accesorios tejidos a mano, especialmente de My Melody, se han convertido en una de las opciones favoritas para complementar atuendos infantiles porque combinan comodidad, originalidad y personalización. Además, los personajes kawaii continúan dominando las tendencias de manualidades gracias a su estética dulce y colorida.

Las diademas de My Melody con orejas y flores tejidas son una excelente alternativa para quienes buscan proyectos fáciles de crochet, regalos hechos a mano o accesorios únicos que destaquen por su encanto artesanal y su estilo divertido.